Экс-президент РФ назвал заказчика и исполнителя подрыва Крымского моста

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметился очередным истеричным заявлением. На этот раз он заявил, что подрыв Крымского моста является "терактом, который осуществила Украина". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет пропагандистское информагентство "ТАСС".

Крымский мост. Фото: из открытых источников

По его словам, Россия уже занимается тем, чтобы привлечь ответственных за преступление к ответственности. Но на самом деле, уверен Медведев, ответ может быть лишь один – это ликвидация тех, кто решил погнушаться над Россией, чтобы дождаться, нужно совсем немного времени и скоро весь мир увидит, как Росси отплатит преступникам.

"Заказчик и исполнитель преступления — государство Украина. Ответом России на это может быть лишь прямое уничтожение террористов. Так, как это и заведено в мире", — заявил Медведев.

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