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Экс-президент РФ назвал заказчика и исполнителя подрыва Крымского моста

По словам Дмитрия Медведева, ответом станет "прямое уничтожение" заказчиков и исполнителей

сегодня, 07:42
Автор:

Кравцев Сергей
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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметился очередным истеричным заявлением. На этот раз он заявил, что подрыв Крымского моста является "терактом, который осуществила Украина". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет пропагандистское информагентство "ТАСС".

Экс-президент РФ назвал заказчика и исполнителя подрыва Крымского моста

Крымский мост. Фото: из открытых источников

По его словам, Россия уже занимается тем, чтобы привлечь ответственных за преступление к ответственности. Но на самом деле, уверен Медведев, ответ может быть лишь один – это ликвидация тех, кто решил погнушаться над Россией, чтобы дождаться, нужно совсем немного времени и скоро весь мир увидит, как Росси отплатит преступникам. 

"Заказчик и исполнитель преступления — государство Украина. Ответом России на это может быть лишь прямое уничтожение террористов. Так, как это и заведено в мире", — заявил Медведев.

Читайте также на портале "Комментарии" — согласно данным турецкого издания Milliyet, Турция передала США, Великобритании, Германии, Франции предложение по переговорам с РФ. Отмечается, что официальная Анкара уважает волю Украины и всегда использовала открытые каналы, чтобы объяснить, что война должна вернуться к миру без применения тактического ядерного оружия. О чем говорит подобный турецкий ход? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — позади еще одна непростая неделя для Украины, которая продолжает отбиваться от атак российского агрессора. Эксклюзивно для издания "Комментарии" эксперты рассказали о наиболее важных военно-политических итогах уходящей недели.




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Источник: https://tass.ru/politika/16001547
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