О чем говорят новые попытки Турции усадить Запад и РФ за стол переговоров – реально ли это

Согласно данным турецкого издания Milliyet, Турция передала США, Великобритании, Германии, Франции предложение по переговорам с РФ. Отмечается, что официальная Анкара уважает волю Украины и всегда использовала открытые каналы, чтобы объяснить, что война должна вернуться к миру без применения тактического ядерного оружия. О чем говорит подобный турецкий ход? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Теоретически некий переговорный процесс между Западом и РФ возможен

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поясняет:

"То, что Турция передала ряду западных стран предложения по переговорам с РФ, означает, что Путину крайне нужны такого рода переговоры. Напомню, что Зеленский четко заявил (и подкрепил указом), что Украина с Путиным никаких переговоров вести не будет. Вот последний и пытается выйти на диалог с Западом. Пугает его при этом ядерным оружием, передает свои условия через Эрдогана, с которым ему приходится считаться по ряду причин, в том числе, из-за турецкого контроля над проливами Дарданеллы и Босфор".

По словам эксперта, сложно сказать, приведут ли к чему-то эти попытки. Но любая война, напоминает она, в конечном итоге заканчивается подписанием каких-то договоренностей.

"Теоретически некий переговорный процесс между Западом и РФ возможен. Но точно не под диктовку Кремля, – подчеркивает Татьяна Попова. – Те военные преступления, которое совершила и совершает Россия, не позволяет Западу делать вид, что всё нормально, что ничего страшного не происходит (как это было до широкомасштабного российского вторжения в Украину). Время от времени я общаюсь с французским послом. В последний раз встречались вскоре после его поездки в Изюм, где были обнаружены массовые захоронения. Реакция несоизмерима с тем, что было ранее. Как и реакция всей французской власти, априори дипломатичной по отношению к России. Если немцы были близки с РФ из-за бизнес-интересов, то у французов – некие сентенции касательно великой России, ее культуры и так далее. Этого всего уже нет".

Поэтому, резюмирует эксперт, сомнительно, что Запад простит Путину и его стране все злодеяния против Украины и мира.

"При этом Кремль не оставит попыток выйти на какие-то переговоры, – считает Татьяна Попова. – Попыток, надеемся, безуспешных".

Условия мирного соглашения будут определены на поле боя

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли уверен, что после незаконной аннексии новых украинских территорий никакие переговоры с нынешним российским руководством невозможны.

"Соответствующие решения, – напоминает он, – даже закреплены СНБО Украины и указом президента. Мы вышли на новую фазу конфликта. После чего вряд ли возможны дипломатические компромиссы. Условия мирного соглашения будут определены на поле боя. И сейчас Украине точно не выгодно останавливать контрнаступление, идти на какие-то переговоры. Мы понимаем, что Россия проводит мобилизацию не ради мира, а чтобы нанести новые удары по нам, оккупировать новые территории".

Ну, а Турция, отмечает эксперт, с начала российского вторжения говорит о необходимости переговоров. Были даже попытки провести их в Стамбуле. Но после ужасов, которые вскрылись после деоккупации Бучи и многих других городов, переговорный процесс был свернут.

"Ну, а после подрывы Крымского моста (до сих пор непонятно, кто за этим стоит) мы скорее в ожидании нового витка эскалации, а не переговоров", – констатирует Максим Яли.

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