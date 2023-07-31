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Россия снова прицельно бьет по острову Змеиный: в чем причина

Сейчас украинские порты не работают по своему основному назначению

сегодня, 11:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Обстрелом острова Змеиный Кремль пытался продемонстрировать свое присутствие в Черном море. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала глава объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя вчерашний обстрел острова.

Россия снова прицельно бьет по острову Змеиный: в чем причина

Остров Змеиный. Фото: из открытых источников

Наталья Гуменюк отметила, что, по всей видимости, речь шла не столько об острове, а это был "месседж господства в Черном море" со стороны страны-агрессора. При этом спикер напомнила, что Россия заявляла, что все гражданские суда будут воспринимать как военную цель в случае, если они захотят направляться в порты Украины.


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"А остров Змеиный и акватория вокруг него это в принципе узел морских транспортных путей, где возможна ориентация судна и перенаправление курса на порты Украины в том числе. Такие бомбардировки вокруг острова как раз могут быть направлены на демонстрацию собственного присутствия, силы и контроля ситуации в акватории северо-западной части Черного моря", — так Гуменюк прокомментировала вчерашний обстрел Змеиного.

Отметим, также Наталья Гуменюк заявила, что российские войска, по всей видимости, готовятся к новым обстрелам Украины. Сейчас враг подтягивает авиацию. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия продолжает ракетные удары по Украине. Сегодня обстреляла Херсон и Кривой Рог. Вечером 28 июля мишенью стал Днепр. Кроме офиса СБУ там прилетело в многоэтажку. Чаще стало прилетать и на временно оккупированные территории (к примеру, был удар по зданию МВД в Донецке), а также непосредственно по российской территории (прилеты по Ростовской области). Что можно сказать о ракетной и дроновой войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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