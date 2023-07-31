РФ готовится к новым атакам по Украине: в ВСУ назвали главные признаки

Российские войска, по всей видимости, готовятся к новым обстрелам Украины. Сейчас враг подтягивает авиацию. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Активность тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении была мощной. И это говорит о том, что враг и собирает разведывательные данные, и может готовиться к мощным атакам на будущее, поскольку мы наблюдаем, что враг и стратегическую авиацию начинает подтягивать, и готовиться к определенным маневрам", — отметила Гуменюк.

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Кроме того, по словам спикера, несмотря на то, что противник не вывел в море ракетоносители, но в пунктах базирования "они абсолютно готовы" и вывести их РФ может на протяжении часа.

По словам Натальи Гуменюк, когда нет ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море, то и нет высокого уровня опасности. Потому что есть практика, что россияне наносят свои удары из бухт. Хотя это очень опасно и для самого ракетоносителя, и для находящихся поблизости кораблей. Но такую практику враг довольно часто практикует.

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