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РФ готовится к новым атакам по Украине: в ВСУ назвали главные признаки

Сейчас россияне активно подтягивают авиацию

сегодня, 09:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские войска, по всей видимости, готовятся к новым обстрелам Украины. Сейчас враг подтягивает авиацию. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

РФ готовится к новым атакам по Украине: в ВСУ назвали главные признаки

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Активность тактической вражеской авиации на юго-восточном направлении была мощной. И это говорит о том, что враг и собирает разведывательные данные, и может готовиться к мощным атакам на будущее, поскольку мы наблюдаем, что враг и стратегическую авиацию начинает подтягивать, и готовиться к определенным маневрам", — отметила Гуменюк.


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Кроме того, по словам спикера, несмотря на то, что противник не вывел в море ракетоносители, но в пунктах базирования "они абсолютно готовы" и вывести их РФ может на протяжении часа.

По словам Натальи Гуменюк, когда нет ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море, то и нет высокого уровня опасности. Потому что есть практика, что россияне наносят свои удары из бухт. Хотя это очень опасно и для самого ракетоносителя, и для находящихся поблизости кораблей. Но такую практику враг довольно часто практикует.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия продолжает ракетные удары по Украине. Вечером 28 июля мишенью стал Днепр. Кроме офиса СБУ там прилетело в многоэтажку. Чаще стало прилетать и на временно оккупированные территории (к примеру, был удар по зданию МВД в Донецке), а также непосредственно по российской территории (прилеты по Ростовской области). Что можно сказать о ракетной и дроновой войне последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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