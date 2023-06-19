Россия снова пошла в активное наступление: в Минобороны назвали направление

На Лиманском и Купянском направлениях снова очень неспокойно. Российское командование перебросило сюда дополнительные силы и сейчас пытается захватить новые территории, дав команду идти оккупантам в новое наступление. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить у нас инициативу. Фиксируется высокая активность вражеских обстрелов. Продолжаются горячие бои", — рассказала Анна Маляр.

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Она отметила, противник продолжает пытаться прорвать оборону ВСУ, потому как их цель о выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей никто не отменял. Кремль по-прежнему требует от своей армии выполнить поставленную задачу.

По словам Маляр, На Лиманском направлении РФ сконцентрировала большое количество подразделений оккупантов, в том числе десантно-штурмовых.

"Наши войска мужественно действуют в условиях превосходства врага в силах и средствах и не дают врагу продвигаться", — проинформировала Анна Маляр.

Читайте также на портале "Комментарии" — наступательные действия украинских Сил обороны продолжаются уже около двух недель. Представители американского Института изучения войны (ISW) не исключают, что ВСУ могут временно приостановить продвижение вперед, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций. В эстонской разведке заняты подсчетом потерянной в боях с россиянами западной техники, а британская сообщает, что оккупационная армия несет значительные потери. Какие выводы можно сделать на данный момент касательно наступательных действий ВСУ? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



