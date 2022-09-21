Россия снова ночью атаковала ЗАЭС: поврежден один энергоблок

Российские захватчики в ночь на 21 сентября нанесли удары по Запорожской АЭС. От удара страны-агрессора повреждения получило оборудование связи одного из энергоблоков. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Энергоатом".

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

"21 сентября 2022, в 01:13 в результате очередного обстрела Запорожской АЭС рашистскими террористами было повреждено оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством ЗАЭС", — говорится в сообщении госпредприятия.

В результате атаки отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных потребностей энергоблока.

Из-за утраты питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива.

"В 02:00 персоналом ЗАЭС была найдена возможность и налажено питание собственных потребностей энергоблока №6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы 6-го энергоблока были выключены и переведены в дежурный режим", — добавили в "Энергоатоме".

Напомним, МАГАТЭ после своего визита на оккупированную Запорожскую АЭС официально призвало Россию вывести войска с территории атомной станции.

Также агенство выступило за установление зоны охраны ядерной безопасности на ЗАЭС.

Однако Россия отказалась вывозить военную технику и армию с территории Запорожской АЭС, заявляя о том, что на станции якобы находится только охрана.

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