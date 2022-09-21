Россия снова ночью атаковала ЗАЭС: поврежден один энергоблок

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Кравцев Сергей
Российские захватчики в ночь на 21 сентября нанесли удары по Запорожской АЭС. От удара страны-агрессора повреждения получило оборудование связи одного из энергоблоков. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Энергоатом".
Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников
В результате атаки отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных потребностей энергоблока.
Из-за утраты питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива.
Напомним, МАГАТЭ после своего визита на оккупированную Запорожскую АЭС официально призвало Россию вывести войска с территории атомной станции.
Также агенство выступило за установление зоны охраны ядерной безопасности на ЗАЭС.
Однако Россия отказалась вывозить военную технику и армию с территории Запорожской АЭС, заявляя о том, что на станции якобы находится только охрана.
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