Россия снова атаковала Украину "шахедами": результаты налета

В ночь на 1 марта страна-агрессор предприняла новую попытку атаковать тыловую инфраструктуру Украины дронами-камикадзе иранского производства. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Телеграмм.

Иранские беспилотники. Фото: из открытых источников

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"В ночь с 28 февраля на 1 марта враг атаковал Украину с северного направления ударными беспилотниками типа Shahed", – говорится в сообщении.

Отмечается, что всего было выпущено четыре аппарата – все они были сбиты бойцами украинской противовоздушной обороны.

Отметим, российские войска не прекращают попыток взять штурмом города Донбасса, оборону которых держат украинские защитники. В настоящее время свои основные наступательные усилия оккупанты сосредоточили на штурме Бахмута. Также враг совершил безуспешные попытки наступать в направлении Авдеевки, Марьинки и еще ряда населенных пунктов. В это же самое время Россия продолжает быть по тылу Украину иранским дронами, пытаясь посеять панику среди населения.

По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, недавно командование направило подмогу украинским военным, которые уже несколько месяцев держат оборону Бахмута. По словам Маляр, обстановка в городе сложная и напряженная.



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