Россия сможет держать оборону хоть всю жизнь: Буданов сделал настораживающее заявление

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Кравцев Сергей
У страны-агрессора в достаточном количестве остался только человеческий ресурс. Противник может держать оборону в оккупации хоть всю жизнь, если Украина не будет действовать. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал в интервью "Радио Свобода" сделал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
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По словам руководителя ГУР, Российская Федерация исчерпала свой ресурс, в связи с чем вынуждена выпрашивать припасы у третьих стран. В частности дефицит ресурсов он объяснил тем, что за последние 30 лет после распада Советского Союза страна-террорист никоим образом их не пополняла.
После начала полномасштабного вторжения Россия и Украина "встретили" войну с тем, что было. Уже через полгода россияне начали ездить в Иран, Африку, Кубу, поскольку их объем промышленности был уничтожен, а темпы производства не удовлетворяли потребности.
В то же время человеческого ресурса у России достаточно, чтобы обороняться во временно оккупированных территориях Украины "хоть всю жизнь", если украинская сторона не будет проводить активные действия.
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Ігор
сегодня, 14:01
Так і ведіть активні дії боягузи. Досить тягнути заробляючи на війні. Досить ховатись за цивільними жертвами, як охоронці майна старого Ріната Азов, - силове прикриття митної контрабанди. Чому у вас дивні збіги, коли після ракетних обстрілів війська уповільнюють свої дії і ви декларуєте в рази менші ворожі втрати?