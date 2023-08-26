Россия сможет держать оборону хоть всю жизнь: Буданов сделал настораживающее заявление

У страны-агрессора в достаточном количестве остался только человеческий ресурс. Противник может держать оборону в оккупации хоть всю жизнь, если Украина не будет действовать. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал в интервью "Радио Свобода" сделал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

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"Нет у Путина ресурса, кроме человеческого. Больше никакого ресурса нет, экономики нет, военно-промышленного ресурса нет, запасы исчерпаны. Человеческого материала у них очень много, однако это единственное, что у них есть в достаточном количестве", — считает главный разведчики страны.

По словам руководителя ГУР, Российская Федерация исчерпала свой ресурс, в связи с чем вынуждена выпрашивать припасы у третьих стран. В частности дефицит ресурсов он объяснил тем, что за последние 30 лет после распада Советского Союза страна-террорист никоим образом их не пополняла.

"За последние годы Россия была вторая-третья страна по экспорту. В то же время у нее еще был и черный экспорт. В черном экспорт шло гораздо больше, чем в белый", — отметил руководитель ГУР.

После начала полномасштабного вторжения Россия и Украина "встретили" войну с тем, что было. Уже через полгода россияне начали ездить в Иран, Африку, Кубу, поскольку их объем промышленности был уничтожен, а темпы производства не удовлетворяли потребности.

В то же время человеческого ресурса у России достаточно, чтобы обороняться во временно оккупированных территориях Украины "хоть всю жизнь", если украинская сторона не будет проводить активные действия.

"Держать в обороне (временно оккупированные территории, — ред.) могут долго. Если мы не будем проводить активные действия, держать могут хоть всю жизнь", — отметил Буданов.

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