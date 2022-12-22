Россия сегодня-завтра планирует очередную массированную атаку на Украину

Как сообщает "Украинская правда", источники в разведке указывают, что Россия привлечет к удару все имеющиеся в ее вооруженных силах носители крылатых ракет с дальностью от 500 км и более, пишут "Комментарии". Скорее всего, ракетная атака может быть 22 или 23 декабря.



РФ вероятно прибегнет к ракетным обстрелам Украины

Всего планируется выпустить не менее 67 крылатых ракет. Следующие сутки после удара не исключается применение ударных беспилотников.

Как рассказали в разведке, Российская Федерация собирается использовать не менее четырех "Искандеров", от восьми до 14 самолетов Ту-95МС, около трех носителей РК "Калибр" и до трех самолетов Ту-22М3.

Вместе с тем по имеющейся информации, Севастопольский морской порт в оккупированном Крыму ограничил территорию передвижения любых кораблей и летательных аппаратов с 23 по 27 декабря из-за проведения ракетных стрельб.

Как говорилось в "Комментариях", предварительный массированный ракетный обстрел Россия произвела 16 декабря. Тогда кафиры выпустили 74 ракеты . Оккупанты применили максимальный ресурс с целью истощения противовоздушной обороны Украины. Страна-агрессорка применила стратегическую авиацию с разных сторон, а также вывели на дежурство ракетоноситель, которого не было утром.

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