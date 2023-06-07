Россия разгоняет новость о токсичном аммиачном облаке в Харьковской области: подробности

Российские пропагандистские СМИ после повторного обстрела российскими войсками аммиакопровода в Харьковской области принялись активно публиковать новости о том, что якобы над Харьковской областью теперь витает химическое облако. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Утечка аммиака из трубопровода в Харьковской области. Фото: из открытых источников

Однако, как выяснилось, видео с токсическим облаком в соцсети распространили российские пропагандисты. При этом его также начали распространять каналы "Z-военкоров". На кадрах якобы изображены последствия обстрела трубопровода Тольятти – Одесса, через который доставлялся аммиак. На самом же деле, по информации главы Харьковской ОВ Олега Синегубова, в результате террористического обстрела в Купянском районе произошла разгерметизация трубопровода с аммиаком.

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"По состоянию на 22:29 6 июня угрозы распространения опасных веществ в Купянском обществе нет. Продолжаем мониторить уровень загрязнения, ситуация контролируемая", — заявил глава Харьковской области.

Уточняется, что утечку аммиака удалось предотвратить благодаря срабатыванию предохранительных клапанов.

Отметим, в результате вражеских ударов 5 июня произошла разгерметизация трубопровода с аммиаком в Купянском районе Харьковской области. Синегубов сообщил, что по всем измерениям, сделанным не только Купянским, но и Петропавловским обществом, фон аммиака находится в норме.

Директор департамента гражданской защиты Харьковской ОВ Иван Сокол сообщил, что в воздух могло попасть около 134 тонн аммиака.

Также 6 июня захватчики повторно нанесли удары по трубопроводу с аммиаком.

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