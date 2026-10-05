Россия раньше начала бить по энергетике Украины: в США назвали причину

Россия, вероятно, готовится раньше обычного начать масштабную кампанию ударов по энергетической и другой критической инфраструктуре Украины. Такой вывод содержится в новом анализе Института изучения войны (ISW), опубликованном 4 октября.

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

По оценке аналитиков, Москва может попытаться воспользоваться временным преимуществом, нанеся серию ударов до того, как Украина успеет в полной мере адаптировать систему противодействия новым вариантам российских баллистических ракет и реактивных беспилотников.

В ISW считают, что российское Министерство обороны уже формирует информационное обоснование для предстоящей осенне-зимней кампании. Российское ведомство связывает возможное усиление ударов с утверждениями о якобы многочисленных атаках Украины на гражданские объекты на территории России, которые, как заявляет Москва, продолжаются с июня 2026 года.

Аналитики ISW отдельно обращают внимание на изменения в предполагаемой российской стратегии. По их оценке, военные результаты Украины в 2026 году могли повлиять на первоначальные расчеты Кремля относительно дальнейшего развития войны. Вместо ставки исключительно на продвижение российских войск на поле боя Москва, по мнению экспертов, может снова сделать значительный акцент на дальних ударах.

В ISW считают, что одной из целей такой кампании может стать давление на украинское общество через повреждение энергетической системы и других объектов критической инфраструктуры. Подобный подход Россия применяет каждую зиму с сезона 2022-2023 годов.

При этом нынешняя кампания, как отмечают аналитики, может начаться раньше предыдущих зимних периодов. В случае такого сценария российские силы попытаются воспользоваться периодом, когда Украина еще не успела полностью подготовить эффективные меры противодействия баллистическим ракетам и реактивным беспилотникам.

В ISW также отмечают, что российская риторика об украинских атаках, вероятно, используется Москвой для объяснения возможного усиления ударов как внутри страны, так и на международной арене.

Таким образом, аналитики рассматривают информационные заявления российского Минобороны не только как комментарии к текущим событиям, но и как часть подготовки общественного и политического обоснования новой зимней кампании.

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