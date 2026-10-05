Росія раніше почала бити по енергетиці України: у США назвали причину

Росія, ймовірно, готується раніше, ніж зазвичай розпочати масштабну кампанію ударів по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі України. Такий висновок міститься у новому аналізі Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 4 жовтня.

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою аналітиків, Москва може спробувати скористатися тимчасовою перевагою, завдавши серії ударів до того, як Україна встигне повністю адаптувати систему протидії новим варіантам російських балістичних ракет і реактивних безпілотників.

В ISW вважають, що російське Міністерство оборони вже формує інформаційне обґрунтування для майбутньої осінньо-зимової кампанії. Російське відомство пов'язує можливе посилення ударів із твердженнями про нібито численні атаки України на цивільні об'єкти на території Росії, які, як заявляє Москва, продовжуються з червня 2026 року.

Аналітики ISW окремо звертають увагу на зміни у передбачуваній російській стратегії. За їхньою оцінкою, військові результати України у 2026 році могли вплинути на первісні розрахунки Кремля щодо подальшого розвитку війни. Замість ставки виключно на просування російських військ на полі бою Москва, на думку експертів, може знову зробити значний акцент на дальніх ударах.

В ISW вважають, що однією із цілей такої кампанії може стати тиск на українське суспільство через пошкодження енергетичної системи та інших об'єктів критичної інфраструктури. Подібний підхід Росія застосовує кожну зиму із сезону 2022-2023 років.

При цьому нинішня кампанія, як зазначають аналітики, може розпочатися раніше за попередні зимові періоди. У разі такого сценарію російські сили спробують скористатися періодом, коли Україна ще не встигла повністю підготувати ефективні заходи протидії балістичним ракетам та реактивним безпілотникам.

В ISW також зазначають, що російська риторика про українські атаки, ймовірно, використовується Москвою для пояснення можливого посилення ударів як усередині країни, так і на міжнародній арені.

Таким чином, аналітики розглядають інформаційні заяви російського Міноборони не лише як коментарі до поточних подій, а й як частину підготовки суспільного та політичного обґрунтування нової зимової кампанії.

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