Возможное изменение стратегии российских воздушных атак может привести к переносу ударов с объектов генерации электроэнергии на торговую, образовательную и логистическую инфраструктуру Украины. Аналитики предостерегают общество от чрезмерного оптимизма по поводу потенциального прекращения обстрелов подстанций, поскольку агрессор в любом случае будет искать пути для дестабилизации украинского тыла.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Эксперт и бывший министр МИД Дмитрий Кулеба поделился своим видением логики действий военного командования страны-агрессорки.

"Если они пришли к выводу, что энергетика больше не в приоритете, и, например, мы перестанем бить по подстанциям, окей, сидите в квартирах со светом, но без лекарств в аптеках, без продуктов в супермаркетах, без торговых центров, — эмоционально обрисовал аналитик возможные последствия изменения. Очерчивая более широкие социально-экономические риски для населения, он добавил: — Вы рискуете остаться без бизнеса, без работы, без школы, если они внутренне для себя решили, что все-таки не способны поломать или уничтожить нашу энергетическую систему".

По мнению специалистов, подобный сценарий демонстрирует, что Россия не отказывается от своей стратегической цели — сделать жизнь в украинских городах невыносимой. Попытка адаптироваться к прочности украинских ПВО и энергетиков, которые научились оперативно ликвидировать последствия прилетов, заставит Кремль искать менее защищенные, сугубо гражданские цели.

Защита крупных торгово-развлекательных комплексов, логистических хабов ритейлеров и учебных заведений при таких условиях потребует от сил обороны дополнительного перераспределения мобильных огневых групп и усиления мер безопасности непосредственно со стороны частного бизнеса.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Москва по-прежнему рассчитывает на возвращение к трехсторонним переговорам с участием России, Украины и США, однако конкретных договоренностей о следующей встрече пока нет. Об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков.