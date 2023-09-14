Россия пытается добиться паузы в войне минимум на 4-5 месяцев: у Зеленского назвали причину

Россия пробует задействовать все возможные механизмы, чтобы возникла пауза в ведении войны в Украине хотя бы на 4-5 месяцев. Это время нужно стране-агрессору для возможности усилить свой потенциал после ликвидации своей ПВО "Триумф" в Крыму. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Он отметил, таким образом российское военное командование попытается остановить уничтожение своих тыловых баз.

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Михаил Подоляк отметил, россиянам очень нужно выполнить две задачи. Первую – остановить украинское контрнаступление. Вторая – существенно снизить интенсивность боевых действий. Все это, конечно же, не от того, что агрессор вдруг решил подумать о мире и прекращении войны.

"Пауза необходима для перевооружения армии, дополнительной мобилизации и подготовки, организации новой материально-технической базы, развертывания дополнительных военных производственных мощностей, формирования "коалиции уставших войной" для внутреннего давления на общества в разных странах", — считает Михаил Подоляк.

По его словам, для того, чтобы усилить давление на Украину и заставить ее хотя бы начать разговоры о переговорах задействуются все возможные информационные, дипломатические, кулуарные, лоббистские ресурсы.

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