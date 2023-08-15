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Россия пытается бить ракетами именно по этим объектам: в ВСУ назвали перечень

Среди приоритетных - аэродромы, критическая и портовая инфраструктура, промышленные объекты

сегодня, 15:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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У российских войск под прицелом не только украинские аэродромы, но и критическая и портовая инфраструктура, промышленные объекты. По ним прицель пытается быть враг. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. 

Россия пытается бить ракетами именно по этим объектам: в ВСУ назвали перечень

Ракетный удар. Фото из открытых источников


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"Собственно аэродромы, критическая инфраструктура, промышленность и портовая инфраструктура — это все цели врага, которые являются для него приоритетными. Сегодня атакованы различные объекты. Даже жилые дома-там надо разбираться или это обломки, или это "прилеты", — рассказал Юрий Игнат.

Игнат отметил, что наши аэродромы всегда "под прицелом врага". При этом подчеркнул, что украинские пилоты наносят оккупантам "болезненные удары в его тылах, по его командным пунктам, по его логистике, потому что это очень важно сегодня — бить оккупанта в тылу на оккупированных территориях".

Игнат сказал, что пилоты, воюющие в условиях постоянных обстрелов врага, используют соответствующие предохранители, чтобы сохранить технику и жизнь людей. 

Отметим, в ночь на 15 августа Украина подверглась очередной массированной ракетной атаке со стороны РФ. Под ударами, в частности, оказались Львов, Луцк, Днепр. Украинская ПВО сбила 16 из 28 ракет. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в очередной раз призвал партнеров усилить поддержку нашей страны и санкции против России. Почему спустя почти полтора года широкомасштабной агрессии у РФ остается возможность производить ракеты и атаковать ими Украину, а у нас до сих пор нет достаточно сил и средств для отражения таких атак или проведения подобных – собственных? Как решить проблему? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам. 




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CrIGPddFAN0
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