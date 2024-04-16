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Россия проводит информационную кампанию "героизации" против Украины: кто основная аудитория

Украинская разведка обнаружила масштабное российское ИПСО, касающееся героизации уклонистов в Украине.

сегодня, 13:40
Автор:
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Slava Kot
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Главное управление разведки (ГУР) обнаружило, что Россия начала масштабную информационную кампанию, заключающуюся в "героизации" уклонистов. Украинская разведка указывает, что это очередное ИПСО от РФ, чтобы расколоть украинское общество.

Россия проводит информационную кампанию "героизации" против Украины: кто основная аудитория

Россия проводит ИПСО против Украины. Фото из открытых источников

ГУР зафиксировало в социальных сетях, в том числе и в ТикТок, увеличение количества видео на которых якобы показаны украинские мужчины за отдыхом за границей, которые называют себя "уклонистами". Такие видео быстро набирают популярность, ведь одобрительные и критические комментарии под ними помогают продвигать ролики в тренды соцсетей.

Украинская разведка указывает, что для подобного контента Россия начала создавать так называемые "народные песни", в которых присутствует один контекст — восхваление "уклонистов".

"Синхронность появления многочисленных песен и видео, которые "героизируют" мужчин, которые отказываются стать в защиту собственной страны, анонимность их авторов и продвижение этого контента организованными группами ботов свидетельствует о целенаправленной вражеской пропагандистской кампании", — объясняют в ГУР.

Главное управление разведки указывает, что основная цель таких действий со стороны РФ – расколоть общество, усилить внутреннее противостояние в стране и сорвать мобилизацию.

"Пропаганда кремля не прекращает попыток взорвать украинское общество изнутри, дискредитировать образ Защитников и Защитниц Украины, применяя для этого любые методы", – добавляет украинская разведка.

В ГУР призывают относиться критически к анонимным источникам информации и помнить, что украинцы могут пересматривать контент благодаря защите военных, которые воюют на войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный рассказал о лазейке в новом законе о мобилизации, которая поможет уклонистам избежать военных действий.

Также "Комментарии" писали о нардепке Марьяне Безуглой, которая назвала виновных в том, что в Украине не будет демобилизации.



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Источник: https://gur.gov.ua/content/ukhyliant-moskva-provodyt-cherhovu-informatsiinu-operatsiiu-proty-ukrainy.html
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