Россия продолжает выдавливать жителей из Покровска: на какие шаги пошли оккупанты

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Кравцев Сергей
В результате обстрелов страны-агрессора перебито водоснабжение в Покровск Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин в Телеграмм.
Покровск. Фото Нацполиция
Из-за боев остановлена работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой в последнее время Покровск получал воду. Возобновить ее работу сейчас невозможно, заявил Филашкин.
Глава ОВА подчеркнул, что продолжается работа над решением этой проблемы – в частности, уже сейчас в Покровской громаде за счет местного бюджета пробурили 75 скважин общего пользования, за счет ОСМД – 250 скважин возле многоэтажек.
Также организован подвоз питьевой воды и появилось восемь установок обратного осмоса, из которых люди могут набирать воду бесплатно.
Также в ОВА сообщают, что россияне разрушили мост между Покровском и Мирноградом. Из-за этого гражданские, которые остаются в городе, оказываются в очень сложном положении. Эвакуация становится затруднительной. В целом ситуация в городе с каждым днем все больше ухудшается.
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