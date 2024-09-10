Действительно ли Украина в шаге от потери Покровска: Пентагон сделал заявление

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Кравцев Сергей
Вблизи Покровска разворачиваются ожесточенные бои. Российские захватнические войска достигли определенных успехов, но точной информации о захваченных территориях у США нет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.
Покровск. Фото из открытых источников
При этом в Пентагоне утверждают, что не видит признаков того, что ВСУ удалось остановить продвижение россиян в направлении Покровска. При этом в США признают, что украинские силы оказывают ожесточенное сопротивление, пытаясь разрушить планы врага.
Как отметил Райдер, Россия называет этот город своей главной целью и удваивает усилия на Донбассе. На встрече Контактной группы по обороне Украины (UDCG) обсуждали поддержку Украины в защите этих территорий.
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