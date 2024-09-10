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Действительно ли Украина в шаге от потери Покровска: Пентагон сделал заявление

В Пентагоне не считают, что Россия приблизилась к захвату Покровска

сегодня, 13:00
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Кравцев Сергей

Вблизи Покровска разворачиваются ожесточенные бои. Российские захватнические войска достигли определенных успехов, но точной информации о захваченных территориях у США нет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

Действительно ли Украина в шаге от потери Покровска: Пентагон сделал заявление

Покровск. Фото из открытых источников

"То, что вы видите за пределами Покровска, — это, знаете, интенсивные бои. У меня нет конкретной географической информации о том, что взяла Россия. Мы знаем, что в недавнем прошлом они добились определенных успехов, продолжая наступление в направлении Покровска", — заявил Райдер.

При этом в Пентагоне утверждают, что не видит признаков того, что ВСУ удалось остановить продвижение россиян в направлении Покровска. При этом в США признают, что украинские силы оказывают ожесточенное сопротивление, пытаясь разрушить планы врага.

Как отметил Райдер, Россия называет этот город своей главной целью и удваивает усилия на Донбассе. На встрече Контактной группы по обороне Украины (UDCG) обсуждали поддержку Украины в защите этих территорий.

"Я думаю, вы видели, как россияне говорили, что это их главная задача (захватить Покровск, — ред.), и они удвоили усилия в этом направлении. И поэтому часть обсуждений на UDCG была посвящена тому, как мы можем лучше поддержать Украину в ее обороне в этой области. Поэтому мы и в дальнейшем будем консультироваться с ними по этому вопросу и выяснять, как лучше поддержать их", — отметил он.

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