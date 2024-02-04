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Россия признала, что не способна защитить свой ключевой город

Россия не может защитить свою вторую столицу Санкт-Петербург от украинских ударов по территории РФ.

сегодня, 08:45 comments1722
Автор:
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Slava Kot
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Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что у России нет достаточных средств противовоздушной обороны, чтобы полноценно защитить малую родину Путина и вторую столицу россиян Санкт-Петербург от атак украинских беспилотников. Таким образом, российский политик отреагировал на очередные удары по России.

Россия признала, что не способна защитить свой ключевой город

Андрей Картаполов об атаках по территории России. Фото из открытых источников

Андрей Картаполов дал интервью одному из российских пропагандистских изданий "Парламентской газете", в котором отреагировал на атаку беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу и нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге. Российские СМИ сообщали, что были сбиты два беспилотника, обломки которых упали на площадку завода "Невский мазут".

"Одна из причин, почему нельзя закрыть Петербург непробиваемым щитом ПВО, состоит в том, что для этого придется оттягивать силы, например из Царской деревни, Выборга, других исторических городов и поселений", — заявил депутат и добавил, что по его мнению, российские системы ПВО работают "очень хорошо".

В прошлом году Андрей Картаполов признал, что российские зоны противовоздушной обороны известны украинским военным и разведке НАТО, то есть "всегда есть лазейка", по которой украинские беспилотники могут проникнуть в страну.

Напомним, что Санкт-Петербург и Ленинградская область с начала января дважды становились мишенью для дронов, нанесших удары по терминалу "Новатека" на Балтийском море и завод "Невский мазут" в черте города.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Финляндии отреагировал на атаку Украины по российскому заводу "Новатек" на побережье Финского залива.

Также "Комментарии" писали, что в новой декларации стало известно, сколько денег имеет президент России Владимир Путин.



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Источник: https://twitter.com/dw_russian/status/1753111811430490565
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