Россия приступила к воплощению в жизнь угроз Путина относительно создания в Украине «санитарной зоны»

РФ имеет три основных цели, обстреливая приграничные районы Сумской области, считает Александр Мусиенко.

Обстрел Сумской области

Во-первых, говорит он, это обучение российских военным перед их отправкой на передовую. Впрочем, это только один из мотивов.

Вторая причина, по его словам, заключается в том, что Россия стремится реализовать объявленное российским диктатором Владимиром Путиным создание "санитарной зоны", что означает место, которое становится непригодным для проживания из-за катастрофических событий. То есть, добавляет эксперт, это четкие намерения РФ, которые она осуществляет.

По словам Мусиенко, третья цель РФ — воспрепятствовать начавшейся недавно ротации в Силах обороны Украины. Ротация, подчеркивает эксперт, предполагает перевод уставших военных подразделений назад, вместо них приходят свежие силы на передовую. Цель РФ, добавляет Мусиенко, помешать этому. По его словам, страна-агрессор заинтересована в том, чтобы украинские силы переводились на Сумщину, удерживали позиции и не двинулись в районы активных боевых действий. Именно поэтому, по его мнению, Россия пытается создать впечатление, что там что-нибудь готовится.

Эксперт пояснил, что Москва также пытается манипулировать идеей, что к обстрелам причастны рейды российских повстанцев на территорию РФ. Однако аналитик добавил, что россияне атаковали этот регион еще до того, как эти рейды стали активными. Кроме того, Мусиенко отметил, как именно Силы обороны могут решить эту проблему, в частности, посредством уничтожения артиллерийских систем на территории России и создания демилитаризованной зоны за счет российских повстанцев, но уже военного характера, а не как у Путина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о сложной ситуации в Сумской области и причинах, по которым РФ равняет ее с землей.