logo

BTC/USD

16832.65

ETH/USD

1217.58

LTC/USD

65.47

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

42.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия приступила к созданию условий для повторного наступления с Беларуси: подробности от ISW
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия приступила к созданию условий для повторного наступления с Беларуси: подробности от ISW

Риск наступления россиян с Беларуси есть, но в Институте изучения войны считают его маловероятным

сегодня, 07:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Повторное наступление россиян с Беларуси маловероятное, но вполне может произойти. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Россия приступила к созданию условий для повторного наступления с Беларуси: подробности от ISW

Российские войска. Фото: Getty Image

Американские аналитики обращают внимание, что Москва создает условия для нового наиболее опасного способа действий – возобновление вторжения на север Украины, возможно, направленного на Киев – по меньшей мере с октября 2022 года. Такие действия могут быть российской информационной операцией или отражать истинные намерения Путина. Имеющиеся на сегодняшний день индикаторы неоднозначны – некоторые проверенные доказательства наращивания российских войск в Беларуси имеют больше смысла как часть подготовки к новому наступлению, чем как часть учений и тренировок. В то же время доказательств того, что Москва активно готовит ударные силы в Беларуси, пока не существует.

"Беспокойство по поводу возможности того, что Путин может продолжить этот метод, безусловно, не является просто украинской информационной операцией, направленной на то, чтобы оказать давление на Запад с целью предоставления Киеву большего количества оружия, как предполагают некоторые западные аналитики. По оценкам ISW, повторное широкомасштабное российское вторжение из Беларуси маловероятно этой зимой, но к этому следует относиться серьезно", — отмечается в отчете.

В ISW отметили, что 24 декабря министерство обороны России демонстративно заявило о наличии полевого госпиталя в Беларуси. Перед тем Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские войска планируют развернуть в Беларуси по меньшей мере еще один полевой госпиталь.

"Полевые госпитали не являются обязательными для учений и могут свидетельствовать о подготовке к боевым действиям. Появление полевых госпиталей в Беларуси в начале 2022 года было одним из последних индикаторов, которые наблюдались перед тем, как Россия начала полномасштабное вторжение", – отметили в институте.

Аналитики также отметили, что Россия продолжает разворачивать войска в Беларуси под видом учений, а некоторые российские танки Т-90, развернутые в Беларуси в конце декабря 2022 года, были замечены в зимнем камуфляже.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин впал в истерику: в Институте изучения войны (ISW) рассказали, какое решение Запада разозлило диктатора.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-23
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!