Россия приступила к созданию условий для повторного наступления с Беларуси: подробности от ISW

Повторное наступление россиян с Беларуси маловероятное, но вполне может произойти. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: Getty Image

Американские аналитики обращают внимание, что Москва создает условия для нового наиболее опасного способа действий – возобновление вторжения на север Украины, возможно, направленного на Киев – по меньшей мере с октября 2022 года. Такие действия могут быть российской информационной операцией или отражать истинные намерения Путина. Имеющиеся на сегодняшний день индикаторы неоднозначны – некоторые проверенные доказательства наращивания российских войск в Беларуси имеют больше смысла как часть подготовки к новому наступлению, чем как часть учений и тренировок. В то же время доказательств того, что Москва активно готовит ударные силы в Беларуси, пока не существует.

"Беспокойство по поводу возможности того, что Путин может продолжить этот метод, безусловно, не является просто украинской информационной операцией, направленной на то, чтобы оказать давление на Запад с целью предоставления Киеву большего количества оружия, как предполагают некоторые западные аналитики. По оценкам ISW, повторное широкомасштабное российское вторжение из Беларуси маловероятно этой зимой, но к этому следует относиться серьезно", — отмечается в отчете.

В ISW отметили, что 24 декабря министерство обороны России демонстративно заявило о наличии полевого госпиталя в Беларуси. Перед тем Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские войска планируют развернуть в Беларуси по меньшей мере еще один полевой госпиталь.



"Полевые госпитали не являются обязательными для учений и могут свидетельствовать о подготовке к боевым действиям. Появление полевых госпиталей в Беларуси в начале 2022 года было одним из последних индикаторов, которые наблюдались перед тем, как Россия начала полномасштабное вторжение", – отметили в институте.

Аналитики также отметили, что Россия продолжает разворачивать войска в Беларуси под видом учений, а некоторые российские танки Т-90, развернутые в Беларуси в конце декабря 2022 года, были замечены в зимнем камуфляже.



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