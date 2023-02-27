Россия прикладывает сверхусилия для принуждения Украины к переговорам

Руководство России в данный момент бросило все свои внешнеполитические силы на принуждение Украины к переговорам. Для этого страна-агрессор использует некоторых зависимых от нее политиков Запада. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление военного эксперта Олега Жданова.

Росії потрібна пауза

"Отмечаю беспрецедентную волну по принуждению и агитации, которую разворачивает Российская Федерация, используя все рычаги влияния в тех странах, где у них есть коррумпированные чиновники, в плане принуждения нас к переговорам", — заявил Олег Жданов. — "Со всех "утюгов" несется, что вот, мол, нужно посадить Украину за стол переговоров с Российской Федерацией".

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Как иллюстрацию этого тезиса, эксперт привел последние публикации в американских WSJ и NYT. По данным американских СМИ, сейчас официальные лица Франции и Великобритании готовят пакт между НАТО и Украиной. Согласно тексту этого документа, страны НАТО возьмут на себя обязательства по перевооружению украинской армии западными образцами вооружения, вместо членства в НАТО. Кроме того, пишет WSJ, цель пакта усадить Украину за стол переговоров на невыгодных для нее условиях. При этом неназванные западные чиновники высказали сомнения в готовности Украины вернуть оккупированный Крым и способности западных экономик выдерживать длительную войну в Украине.

"Происходит то, что во Франции и Германии есть пул политиков и чиновников, которые хотят решить этот вопрос мирным путем, за счет компромиссов с нашей стороны: мир в обмен на территории", — отметил Олег Жданов. — "Я считаю, что это очень мощная активизация со стороны Российской Федерации. Видно подняли все, что могли поднять и заставили все, что могли заставить, но пока Белый дом на нашей стороне".

По мнению эксперта, на данный момент Украина может опереться на Джо Байдена, который остается сторонником жесткого курса по отношению к России. Во всяком случае, пока у ее руля стоит Путин.

Напомним, что ранее возможность переговоров с Владимиром Путиным открыто отверг президент Украины Владимир Зеленский, сославшись на недоговороспособность российского диктатора. По словам главы украинского государства, Владимир Путин не держит своего слова и не соблюдает ранее подписанные договора. Владимиру Зеленскому вторит советник главы Офиса украинского государства Михаил Подоляк. Он заявил, что "мы не закончим эту войну где-то посередине". По его словам, Украина будет освобождать и Донбасс, и Крым. Причем, полуостров будет освобожден в первую очередь.