"Мы не закончим эту войну где-то посередине", - Михаил Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил уверенность в том, что Украина освободит все свои территории, включая Крым и Донбасс. Причем, освобождение Крыма произойдет быстрее деоккупации Донбасса. Об этом сообщают "Комментарии", со ссылкой на интервью Михаила Подоляка DW.

Михайло Подоляк про майбутнє України та війни

При этом Подоляк отверг перспективу мирных переговоров с РФ или каких-то территориальных компромиссов с ней.

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"Наши партнеры все же медленно, но понимают, что если мы сказали, что эта война закончится поражением России, то, вероятно, надо этого добиться, — заявил советник. — Иначе, если эта война закончится каким-то компромиссом за счет Украины, это будет означать, что демократия — слабая система, и глобальный мир должен обратить больше пристального внимания на авторитарные системы, которые позволяют приходить куда угодно, убивать, уничтожать и не нести за это ответственность".

"Мы не закончим эту войну где-то посередине. Нет у нас такого шанса. Мы должны объяснить людям, что война посередине будет означать, что Украина умерла не за три дня, а за три года", — уверенно заявил Подоляк.

Условием освобождения Украины и поражения авторитарной России Михаил Подоляк назвал поставки западного оружия. Только с его помощью Украина сможет получить преимущество на поле боя, учитывая огромный мобилизационный ресурс РФ:

"Потому что это оружие позволит этот миллион уничтожить в том месте, где они еще только начинают надевать штаны. Это же очевидные вещи. Миллион страшен, когда он подходит на 10 метров, лицом к лицу. Тогда даже если ты очень круто используешь стрелковое оружие, пистолет, автомат, ты физически не сможешь уничтожить, если их будет 20-30 человек. Потому что там есть географические возможности, объекты, из которых в тебя будут стрелять. И ты не выиграешь войну стрелковым оружием", — заявил Михаил Подоляк.

При этом условием освобождения полуострова он назвал поучение Украиной ракет ATACMS:

"По Крыму, оперативно-тактически это будет сделано достаточно быстро при выполнении определенных условий: это то, как будут запланированы наши контроперации, это объемы оружия и это возможность достать везде на полуострове Крым ракетами ATACMS", — отметил Подоляк.

Украина уже назвала дату, когда получит следующую партию танков Leopard. А военные сообщили, сколько нужно деоккупировать тысяч квадратных километров Черного моря.











