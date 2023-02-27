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"Мы не закончим эту войну где-то посередине", - Михаил Подоляк

Советник главы Офиса президента о будущем

сегодня, 16:04
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Автор:

Константин Куликов

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил уверенность в том, что Украина освободит все свои территории, включая Крым и Донбасс. Причем, освобождение Крыма произойдет быстрее деоккупации Донбасса. Об этом сообщают "Комментарии", со ссылкой на интервью Михаила Подоляка DW.

"Мы не закончим эту войну где-то посередине", - Михаил Подоляк

Михайло Подоляк про майбутнє України та війни

При этом Подоляк отверг перспективу мирных переговоров с РФ или каких-то территориальных компромиссов с ней.


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"Наши партнеры все же медленно, но понимают, что если мы сказали, что эта война закончится поражением России, то, вероятно, надо этого добиться, — заявил советник. — Иначе, если эта война закончится каким-то компромиссом за счет Украины, это будет означать, что демократия — слабая система, и глобальный мир должен обратить больше пристального внимания на авторитарные системы, которые позволяют приходить куда угодно, убивать, уничтожать и не нести за это ответственность".

"Мы не закончим эту войну где-то посередине. Нет у нас такого шанса. Мы должны объяснить людям, что война посередине будет означать, что Украина умерла не за три дня, а за три года", — уверенно заявил Подоляк.

Условием освобождения Украины и поражения авторитарной России Михаил Подоляк назвал поставки западного оружия. Только с его помощью Украина сможет получить преимущество на поле боя, учитывая огромный мобилизационный ресурс РФ:

"Потому что это оружие позволит этот миллион уничтожить в том месте, где они еще только начинают надевать штаны. Это же очевидные вещи. Миллион страшен, когда он подходит на 10 метров, лицом к лицу. Тогда даже если ты очень круто используешь стрелковое оружие, пистолет, автомат, ты физически не сможешь уничтожить, если их будет 20-30 человек. Потому что там есть географические возможности, объекты, из которых в тебя будут стрелять. И ты не выиграешь войну стрелковым оружием", — заявил Михаил Подоляк.

При этом условием освобождения полуострова он назвал поучение Украиной ракет ATACMS:

"По Крыму, оперативно-тактически это будет сделано достаточно быстро при выполнении определенных условий: это то, как будут запланированы наши контроперации, это объемы оружия и это возможность достать везде на полуострове Крым ракетами ATACMS", — отметил Подоляк.

Украина уже назвала дату, когда получит следующую партию танков Leopard. А военные сообщили, сколько нужно деоккупировать тысяч квадратных километров Черного моря.






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