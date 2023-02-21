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Россия придумала новый план по Запорожской АЭС

На крупнейшей в Европе атомной станции рашисты хотят устроить переговорную площадку

сегодня, 19:29
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Автор:

Моесеенко Валентина

На Запорожской АЭС российские военные не разрешают ротацию представителям МАГАТЭ и хотят устроить новую переговорную площадку, на которой Россия будет диктовать свои условия. Об этом в Телеэфире рассказал глава Запорожской районной государственной администрации Олег Буряк.

Россия придумала новый план по Запорожской АЭС

Оккупанты придумали новую идею, как использовать площадку ЗАЭС


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Наша цель деоккупировать территорию, вернуть свои земли. Наша цель — сделать атомную электростанцию вне милитаристской зоны. То есть, это должна быть зона свободная от обстрелов, военных, военной техники. А оккупант для этого ее и брал, она у него ядерная палка, которой он пытается шантажировать эту всю территорию”, — сказал Буряк.

Глава Запорожской РГА убежден, что оккупанты намерены удержать ЗАЭС, чтобы, в том числе, помешать контрнаступлению ВСУ.

"Также они нам не дают электроэнергию в общую систему Укрэнерго, и будут пытаться там создать еще дополнительную международную переговорную площадку, через которую они могли бы диктовать свои условия", — добавил глава района.

Как писали "Комментарии", рашисты пытаются завербовать для работы на ЗАЭС полторы сотни белорусских ремонтников оккупанты все еще ищут персонал для функционирования станции, пытаясь хоть как-то справиться на ней. Есть вероятность, что захватчики привезут на украинский атомный объект около 150 специалистов по ремонту, работавших на Белорусской АЭС.

На портале "Комментарии" говорилось и о том, что работники Запорожской АЭС , которые не захотели получать российские паспорта и подписывать договор с "Росатомом", россияне лишили пропусков и доступа на предприятие. Следовательно, захватчики заняты тем, что ищут россиян, которые согласились бы переехать на постоянное место жительства в Запорожскую область и могли работать на ЗАЭС. Согласованным обещают жилье и работу с хорошим окладом. Жилье предоставляют путем "национализации" квартир и домов, из которых уехали украинцы после оккупации.



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