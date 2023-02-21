Россия придумала новый план по Запорожской АЭС

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Моесеенко Валентина
На Запорожской АЭС российские военные не разрешают ротацию представителям МАГАТЭ и хотят устроить новую переговорную площадку, на которой Россия будет диктовать свои условия. Об этом в Телеэфире рассказал глава Запорожской районной государственной администрации Олег Буряк.
Оккупанты придумали новую идею, как использовать площадку ЗАЭС
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Глава Запорожской РГА убежден, что оккупанты намерены удержать ЗАЭС, чтобы, в том числе, помешать контрнаступлению ВСУ.
Как писали "Комментарии", рашисты пытаются завербовать для работы на ЗАЭС полторы сотни белорусских ремонтников оккупанты все еще ищут персонал для функционирования станции, пытаясь хоть как-то справиться на ней. Есть вероятность, что захватчики привезут на украинский атомный объект около 150 специалистов по ремонту, работавших на Белорусской АЭС.
На портале "Комментарии" говорилось и о том, что работники Запорожской АЭС , которые не захотели получать российские паспорта и подписывать договор с "Росатомом", россияне лишили пропусков и доступа на предприятие. Следовательно, захватчики заняты тем, что ищут россиян, которые согласились бы переехать на постоянное место жительства в Запорожскую область и могли работать на ЗАЭС. Согласованным обещают жилье и работу с хорошим окладом. Жилье предоставляют путем "национализации" квартир и домов, из которых уехали украинцы после оккупации.
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