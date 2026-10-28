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Россия превратит жизнь целой области в страшный ад: военный раскрыл страшный план Кремля

Военнослужащий предполагает, что Россия может использовать паузу для пополнения запасов и усиления обстрелов правобережья Херсона

28 октября 2026, 14:45
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Клименко Елена








Объявленное перемирие в районе Олешек Херсонской области может иметь не только гуманитарные последствия, но и стать возможностью для России усилить свои военные позиции. Политолог и военнослужащий Владимир Молчанов считает , что после завершения временного прекращения огня обстрелы правобережья Херсонской области могут стать интенсивнее.

Россия превратит жизнь целой области в страшный ад: военный раскрыл страшный план Кремля

Фото: из открытых источников

По его словам, российские войска используют паузу, чтобы возобновить поставки на левобережье Днепра. Речь идет не только о горючем и продовольствии, но и боеприпасах, в частности для реактивной артиллерии. Молчанов обратил внимание, что ранее временные приостановки огня уже завершались усилением российских обстрелов.

"Можно ожидать, что после этого прекращение временного огня может восстановиться гораздо с большей интенсивностью уже в частности не только в части дронов, но и в части артиллерии обстрелы нашего правого берега", — отметил военнослужащий.

Отдельную обеспокоенность вызывают условия, в которых остаются гражданские в оккупированных Олешках. По оценке Молчанова, в самом городе может находиться около двух тысяч человек, а еще до тысячи в соседних населенных пунктах. Он отметил, что люди страдают от недостатка пищи, питьевой воды и предметов гигиены, а часть жителей не может или не решается уехать.

Политолог также сомневается, что гуманитарная операция будет иметь достаточный независимый контроль. По его словам, пока нет четкой информации об участии украинских представителей в проверке грузов и о том, как именно будут сопровождать гражданских, покидающих опасную территорию.

"Я очень сильно сомневаюсь, что американские представители смогут действовать совершенно независимо", – пояснил Молчанов.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что политолог Виктор Бобиренко раскритиковал слова президента Владимира Зеленского о том, что более решительные действия Украины во время захвата Крыма в 2014 году могли бы предотвратить полномасштабную войну.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CCuqEkVGf_4
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