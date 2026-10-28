Росія перетворить життя цілої області на страшне пекло: військовий розкрив страшний план Кремля



















Оголошене перемир’я в районі Олешок на Херсонщині може мати не лише гуманітарні наслідки, а й стати можливістю для Росії посилити свої військові позиції. Політолог і військовослужбовець Володимир Молчанов вважає, що після завершення тимчасового припинення вогню обстріли правобережжя Херсонської області можуть стати інтенсивнішими.

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За його словами, російські війська використовують паузу, щоб відновити постачання на лівобережжі Дніпра. Йдеться не тільки про пальне та продовольство, а й про боєприпаси, зокрема для реактивної артилерії. Молчанов звернув увагу, що раніше тимчасові припинення вогню вже завершувалися посиленням російських обстрілів.

"Можна очікувати, що після цього припинення вогню тимчасового може відновитися набагато з більшою інтенсивністю вже зокрема не тільки в частині дронів, але й в частині артилерії обстріли нашого правого берега", — зазначив військовослужбовець.

Окреме занепокоєння викликають умови, в яких залишаються цивільні в окупованих Олешках. За оцінкою Молчанова, у самому місті може перебувати близько двох тисяч людей, а ще до тисячі — у сусідніх населених пунктах. Він наголосив, що люди потерпають від нестачі їжі, питної води та предметів гігієни, а частина мешканців не може або не наважується виїхати.

Політолог також сумнівається, що гуманітарна операція матиме достатній незалежний контроль. За його словами, наразі немає чіткої інформації про участь українських представників у перевірці вантажів і про те, як саме супроводжуватимуть цивільних, які залишатимуть небезпечну територію.

"Я дуже сильно сумніваюся, що американські представники зможуть діяти цілком незалежно", — пояснив Молчанов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що політолог Віктор Бобиренко розкритикував слова президента Володимира Зеленського про те, що рішучіші дії України під час захоплення Криму у 2014 році могли б запобігти повномасштабній війні.