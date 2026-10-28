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"Точно, як Янукович": Зеленському жорстко розкрили правду про винних у початку війни

Політолог пояснив, чому вважає некоректним порівняння ситуації в Криму у 2014 році з повномасштабним вторгненням та розкритикував заяви президента про оборонну політику України

28 жовтня 2026, 10:40
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Клименко Елена








Політолог Віктор Бобиренко розкритикував слова президента Володимира Зеленського про те, що рішучіші дії України під час захоплення Криму у 2014 році могли б запобігти повномасштабній війні. За словами експерта, такі оцінки не враховують реального стану української армії та обставин, у яких країна опинилася на початку російської агресії.

"Точно, як Янукович": Зеленському жорстко розкрили правду про винних у початку війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНН

На думку Бобиренка, порівнювати можливості України у 2014 та 2022 роках потрібно з урахуванням чисельності військ, їхньої боєздатності та ситуації безпосередньо на півострові. Політолог нагадав, що частина українських військовослужбовців у Криму перейшла на бік Росії, а багато підрозділів не чинили організованого опору. 

"В політтехнології не буває нічого експромтом. І, до речі, Зеленський про це дуже добре знає, тому що в КВК всі експромти мають бути підготовлені і відрежисовані, і перевірені", — заявив Бобиренко. 

Він припустив, що слова президента можуть бути частиною заздалегідь підготовленої комунікаційної стратегії, покликаної відповісти на критику щодо рішень у сфері оборони.

Політолог також звернув увагу на те, що під час окупації Криму Росія залучала додаткові військові підрозділи. За його словами, оцінювати можливість силового спротиву лише за кількістю українських військових некоректно, адже важливими були їхня готовність воювати, лояльність командування та загальний стан армії.

"Коли до нуля Янукович і його уряд вбивали українську армію. Потім при Порошенку вона відновилася, а в 2019 прийшов Зеленський і знову, як і Янукович, почав розформовувати бригади, скоротив ракетні програми", — заявив Бобиренко, критикуючи оборонну політику української влади після 2019 року. 

Портал "Коментарі" вже писав, що політика президента США Дональда Трампа щодо України може стати ще жорсткішою після проміжних виборів до Конгресу в листопаді. Американський лідер може спробувати покласти на Київ відповідальність за можливі невдачі республіканців, що посилить напруженість у відносинах із Володимиром Зеленським.  



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=1RgrSyWSu2E
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