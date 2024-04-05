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Россия преследует несколько причин, целенаправленно уничтожая Харьков

Россия методично уничтожает Харьков, уничтожая гражданскую инфраструктуру, поскольку преследует несколько целей, отметил в интервью «Главреду» военный эксперт Александр Мусиенко. Одна из них – создать впечатление, что Харьков вот-вот будет оккупирован

сегодня, 21:07
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российские захватчики методически уничтожают Харьков, нанося по нему удары баллистическими ракетами. Как отметил Александр Мусиенко, таким образом россияне занимаются откровенным террором. По его словам, оккупанты не могут захватить город, проведя сухопутную наступательную операцию, поэтому устроили харьковчанам террор из-за регулярных ракетных ударов баллистическими ракетами.

Россия преследует несколько причин, целенаправленно уничтожая Харьков

Удар по Харькову

Кроме того, добавляет Мусиенко, нанося регулярные удары по Харькову, Россия хочет там создать невыносимые условия для жизни и заставить жителей города покинуть его.

Также, по мнению военного эксперта, терроризируя Харьков, захватчики пытаются создать впечатление, что готовят наступление на город, и оно состоится, если не в ближайшие дни, то неделями. То есть, отмечает Мусиенко, речь идет о применении элемента мощного психологического давления на людей.

При этом эксперт отмечает, что в ударах по Харькову нет никакой военной целесообразности, то есть речь идет исключительно о терроре против мирного населения и оказании психологического давления на людей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские СМИ распространили информацию о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин не отказался от захвата Харькова. Вместе с тем, в Госдуме страны-агрессора заявили, что необходимо наносить ракетные удары по городу, чтобы люди вынуждены были бежать на запад Украины. Вместе с тем, российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что людям нужно дать 48 часов на то, чтобы покинуть Харьков, а затем начать методически квартал за кварталом уничтожать его.

Впрочем, есть мнение, что Харьков может быть только отвлекающим маневром россиян, желающих оттянуть украинских военных из Донбасса и там начать активную наступательную операцию.




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Источник: https://glavred.net/ukraine/ekspert-obyasnil-zachem-rf-obstrelivaet-harkov-i-planiruet-li-zahvat-goroda-10555544.html?_gl=1*ava4ix*_ga*MTM2NTI0MDgxNS4xNjg2MjAzMTQx*_ga_GTZ11TXQEP*MTcxMjI5MjAyOC4yMjYuMC4xNzEyMjkyMDI5LjU5LjAuMA..*_ga_XPHWQKG4FQ*MTcxMjI5MjAy
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