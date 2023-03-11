Россия потеряла две мощные единицы военной техники: точный удар из дрона

Российская установка С-300В4. Фото из открытых источников

ВСУ продолжают активно пополнять списки уничтоженной техники российских сил. На этой неделе появилось видео, на котором беспилотники совершили атаки по системе ПВО С-300В4 и ЗРК Тор-М2. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.



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Новые кадры обнародованы Генштабом ВСУ показывают удачную работу украинских беспилотников. Дроны стали грозным оружием в руках украинской армии, уничтожающей ими российских оккупантов и разнообразную военную технику врага.

На этой неделе ВСУ опубликовало видео уничтожение одной из лучших в РФ системы противовоздушной обороны С-300В4 и ликвидацию зенитно-ракетного комплекса Тор-М2.

С-300В4 – это последняя версия системы ПВО, которая стала основной в Российской Федерации. Ее преимуществом является выявление высотных и дальних целей, ведь С-300В4 может сбивать ракеты на расстоянии до 400 км, однако это не помогло российской технике оградиться от ударов украинского беспилотника. Теперь это первая подобная система, которая была выведена ВСУ.

Другой уничтоженной техникой стал ЗРК Тор-М2, который должен защищать россиян на малых и средних расстояниях, а также сбивать самолеты, вертолеты, ракеты и беспилотники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран заключил контракт с Российской Федерацией на покупку оружия. Им оказались истребители Су-35.



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