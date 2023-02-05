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Россия построила военную базу на севере Крыма - OSINT-аналитик

Россия строит новые военные объекты на временно оккупированных территориях, включая аннексированный Крым

сегодня, 15:43
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Автор:

Slava Kot

OSINT-аналитик Брейди Африк на основе спутниковых снимков утверждает, что смог обнаружить недавно построенную военную базу россиян на севере аннексированного РФ Крыма. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter военного аналитика

Россия построила военную базу на севере Крыма - OSINT-аналитик

Россия построила военную базу в Крыму. Фото из открытых источников


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Военный аналитик, проведший разведку на основе открытых источников, в частности спутниковых снимков Брейди Африк, утверждает, что обнаружил недавно построенную военную базу, принадлежащую россиянам. На проанализированных снимках Брейдли утверждает, что видна площадка для вертолетов, укрепленный периметр с обеих сторон, а также транспортные сообщения.

В комментариях OSINT-аналитик предоставил точные координаты расположения военной базы – 46.0807, 34.8133. Согласно этим данным, россияне построили военные укрепления в Геническом районе, Херсонской области.

Просмотреть спутниковый снимок с анализом военного аналитика можно ниже:

Россия построила военную базу на севере Крыма - OSINT-аналитик - фото 2

Пользователи Twitter под сообщением Брейди Африка начали писать, что это будущая цель украинских сил, а также ждут, когда по базе ударят с HIMARS.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что западные политики пытаются запутать президента России Владимира Путина, постоянно утверждая, что в Украину не попадут истребители. Издание DW проанализировало заявления президента США и украинских аналитиков и пришло к выводу, что Украина сможет получить необходимое военное оружие.

Также "Комментарии" писали об отчете Института изучения войны, аналитики которого указали на город, на который россияне, вероятно, не будут нападать российские войска.



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Источник: https://twitter.com/bradyafr/status/1621974373665234944
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