Россия поставила Украине и Западу ультиматум по поводу войны: чего добивается

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Ткачик Олеся
В последнее время ходит много слухов о том, что якобы Украина через посредников ведет переговоры с Россией об условиях приостановки боевых действий, отмечает политолог Константин Матвиенко. Впрочем, по его словам, здесь важно не только то, действительно ли такой процесс имеет место, но и то с какой целью создаются эти слухи. При этом, подчеркивает политолог, к ним прилагаются "аналитические выводы" об усталости Запада от войны и Украины, о нехватке у него денег и вооружений для помощи ВСУ и нашей стране в целом, о бесчисленности ресурсов России и т.д.
Переговоры Украины и РФ
При этом, говорит Матвиенко, враг тем временем наращивает производство управляемых авиабомб, ракет и дронов с очевидной целью усилить террор мирного населения Украины, включая удары по медицинским и учебным заведениям, объектам энергетики, местам скопления мирных людей. Штатная численность армии России увеличена до 2 млн. 300 тыс., из которых 1,5 млн. это солдаты и офицеры.
При этом Матвиенко добавляет, что России очень нужна пауза в боевых действиях для мобилизации населения и экономики для дальнейшего ведения войны на уничтожение Украины. Это, по его словам, давняя экзестициальная цель полного большинства россиян.
По его мнению, у Украины просто нет другого выхода, как продолжать сопротивление, договариваться с миром об усилении всех возможных санкций в отношении РФ, увеличении вооруженной и финансовой помощи Украине, расширении круга стран — участников формата "Рамштайн", а также повышать эффективность и единство собственного общества. , часть которого до сих пор не осознала всех угроз для себя со стороны агрессора и его муртадов в Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в последнее время появилось слишком много так называемых "мирных планов" для Украины.
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