Россия поставила Украине и Западу ультиматум по поводу войны: чего добивается

В последнее время ходит много слухов о том, что якобы Украина через посредников ведет переговоры с Россией об условиях приостановки боевых действий, отмечает политолог Константин Матвиенко. Впрочем, по его словам, здесь важно не только то, действительно ли такой процесс имеет место, но и то с какой целью создаются эти слухи. При этом, подчеркивает политолог, к ним прилагаются "аналитические выводы" об усталости Запада от войны и Украины, о нехватке у него денег и вооружений для помощи ВСУ и нашей стране в целом, о бесчисленности ресурсов России и т.д.

Переговоры Украины и РФ

При этом, говорит Матвиенко, враг тем временем наращивает производство управляемых авиабомб, ракет и дронов с очевидной целью усилить террор мирного населения Украины, включая удары по медицинским и учебным заведениям, объектам энергетики, местам скопления мирных людей. Штатная численность армии России увеличена до 2 млн. 300 тыс., из которых 1,5 млн. это солдаты и офицеры.

"Итак, и слухи о мирных переговорах, и наращивании вооружений и личного состава прежде всего цель продемонстрировать: с одной стороны возможность быстрого завершения войны на условиях агрессора, а с другой — его готовность полностью уничтожить Украину. Мол: украинцы и Запад, выбирайте", – говорит политолог.

При этом Матвиенко добавляет, что России очень нужна пауза в боевых действиях для мобилизации населения и экономики для дальнейшего ведения войны на уничтожение Украины. Это, по его словам, давняя экзестициальная цель полного большинства россиян.

"В ходе этой войны у них появилось понимание и страх того, что в случае, когда они не достигнут этой цели, Россия прекратит свое существование", — добавил эксперт.

По его мнению, у Украины просто нет другого выхода, как продолжать сопротивление, договариваться с миром об усилении всех возможных санкций в отношении РФ, увеличении вооруженной и финансовой помощи Украине, расширении круга стран — участников формата "Рамштайн", а также повышать эффективность и единство собственного общества. , часть которого до сих пор не осознала всех угроз для себя со стороны агрессора и его муртадов в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в последнее время появилось слишком много так называемых "мирных планов" для Украины.



