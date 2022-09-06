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Россия покупает оружие у Северной Кореи, почему так происходит

Россияне ищут новые рынки для получения оружия.

сегодня, 10:37
Автор:

Slava Kot
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Министерство обороны России покупает миллионы артиллерийских снарядов в Северной Корее, чтобы использовать их для нападения на Украину, сообщает New York Times со ссылкой на источники в американской разведке.

Россия покупает оружие у Северной Кореи, почему так происходит

Россия покупает оружие у Северной Кореи. Фото из открытых источников

Кроме американской разведки в 6 сентября Минобороны Великобритании сообщило о серьезных проблемах россиян с беспилотниками, которых также не хватает на фронте из-за отсутствия комплектующих.

Российские военные страдают от дефицита поставок в Украину, частично из-за экспортных ограничений и международных санкций, — сказал американский чиновник, оставшийся анонимным.

The New York Times сообщает, что в будущем россияне могут закупить дополнительную военную технику в Северной Корее. Администрация США недавно подтвердила предварительные сообщения о том, что Россия покупает у Ирана беспилотники, которые намерены использовать для боевых действий в Украине.

В июле Северная Корея признала независимость самопровозглашенных республик на востоке Украины – Донецкой и Луганской народных республик. Кроме Кореи, это сделали только Россия и Сирия.

Пхеньянский режим пытается усилить отношения с Россией из-за изоляции страны Западом. Поэтому Северная Корея выразила заинтересованность в направлении рабочих для восстановления инфраструктуры на оккупированных Россией территориях Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дроны, которые Россия приобрела у Ирана оказались не эффективными. Об этом сообщал "Голос Америки", в издании отметили, что у иранских беспилотников плохое техническое оснащение, из-за чего Российская Федерация не может их удачно использовать против украинской армии.



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Источник: https://www.nytimes.com/2022/09/05/us/politics/russia-north-korea-artillery.html
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