Россия подготовилась к ударам ATACMS: что уже предприняли у Путина

Новая оценка разведки США показала, что с тех пор, как Украина начала получать ракеты ATACMS, Россия приспособилась, переместив 90% своих самолетов на военные базы за пределами радиуса действия ракет. Как передает портал "Комментарии", об этом сказал неназванный американский чиновник для The Wall Street Journal.

Ракеты ATACMS. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что несмотря на усиленные призывы Украины к США отменить запрет на использование ATACMS в России и крупнейший обстрел в войне на этой неделе, администрация Байдена не планирует менять свою позицию.

Это означает, что запуск ATACMS на российскую территорию будет иметь минимальное влияние сегодня, сказал чиновник, добавив, что Украина, скорее всего, будет иметь больше успеха с местными беспилотниками, которые она использовала для поражения целей в России в последние месяцы.

Хотя США увеличили производство ATACMS, запасы все еще ограничены, и Пентагон имеет лишь столько, чтобы предоставить Украине, сказал чиновник.

Напомним, во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры уходят от прямых ответов на вопрос о сохранении ограничений на использование оружия по России.

Глава украинского государства признал, что западные лидеры пытаются не говорить с ним на тему приминения западного оружия по территории России.

"Но я поднимаю этот вопрос. Олимпиада прошла, а пинг-понг остался", — высказался Владимир Зеленский, дав понять, что дипломатические "игры" в общении с западными союзниками никуда не исчезли.

Отметим, украинские власти готовятся представить высокопоставленным должностным лицам национальной безопасности США список целей большой дальности на территории России, которые ВСУ могут поразить, если Вашингтон снимет ограничения на поставки американского оружия. Об этом сообщает рейтинговое издание "Politico".



