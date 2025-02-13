Россия под массированной атакой дронов: какие регионы содрогались от взрывов

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", в Минобороны страны-агрессора заявили, что ночью их ПВО якобы сбила 83 беспилотника над 9 областями РФ.
Беспилотник. Фото: из открытых источников
В частности, утверждают в российском ведомстве, 37 БПЛА якобы были сбиты над территорией Брянской области; по 12 БПЛА – над территориями Курской и Липецкой областей; 9 БПЛА – над территорией Тверской области; по три БПЛА – над территориями Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями и один БПЛА – над территорией Ростовской области.
Ранее российские СМИ, власти и паблики сообщают о массированной атаке беспилотников на Липецк и Липецкую область РФ, в частности на Новолипецкий металлургический комбинат.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 11 февраля, в российских городах Энгельс и Саратов Саратовской области, прогремели взрывы. Россияне жаловались на атаку беспилотников. Как передает портал "Комментарии", информация появилась в российских пабликах.
Также издание "Комментарии" сообщало – ночью в некоторых областях России было громко из-за атаки беспилотников. По информации руководителя Центра изучения оккупации, экс-советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, мониторящего ситуацию, в Краснодаре российское ПВО сбило БПЛА в ЖК "Центральный".
Кроме того, в области зафиксирована работа ПВО. Достоверная цель удара – 462 Центр тренировки ГРУ МО РФ.
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