Россия под массированной атакой дронов: какие регионы содрогались от взрывов

Как передает портал "Комментарии", в Минобороны страны-агрессора заявили, что ночью их ПВО якобы сбила 83 беспилотника над 9 областями РФ.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

"За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 83 украинских беспилотных летательных аппарата", – говорится в сообщении Минобороны России.

В частности, утверждают в российском ведомстве, 37 БПЛА якобы были сбиты над территорией Брянской области; по 12 БПЛА – над территориями Курской и Липецкой областей; 9 БПЛА – над территорией Тверской области; по три БПЛА – над территориями Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областями и один БПЛА – над территорией Ростовской области.

Ранее российские СМИ, власти и паблики сообщают о массированной атаке беспилотников на Липецк и Липецкую область РФ, в частности на Новолипецкий металлургический комбинат.

"Регион подвергся массированному налету БПЛА. Продолжается работа ПВО и средств подавления", – написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 11 февраля, в российских городах Энгельс и Саратов Саратовской области, прогремели взрывы. Россияне жаловались на атаку беспилотников. Как передает портал "Комментарии", информация появилась в российских пабликах.

Также издание "Комментарии" сообщало – ночью в некоторых областях России было громко из-за атаки беспилотников. По информации руководителя Центра изучения оккупации, экс-советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, мониторящего ситуацию, в Краснодаре российское ПВО сбило БПЛА в ЖК "Центральный".

Кроме того, в области зафиксирована работа ПВО. Достоверная цель удара – 462 Центр тренировки ГРУ МО РФ.



