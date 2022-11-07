Россия планирует устроить провокации с мирным населением на юге Украины – Генштаб ВСУ



















Генштаб ВСУ предупреждает, что российские военные планируют устроить провокации. Об этом говорится в отчете Генерального штаба, опубликованном на официальной странице в Facebook.

Россия планирует провокации в Херсонской области. Фото из открытых источников

По разведывательным данным украинских спецслужб в Херсонской области российские военные планируют переодеться в одежду местных жителей. А пропагандистские СМИ должны снять видеоматериал, якобы ВСУ стреляет по мирным жителям Херсонщины.

Кроме того, российские оккупанты заходят в дома и квартиры, делая засады для уличных боев с украинскими войсками.

Также Генштаб ВСУ сообщает, что российские военные на юге Украины ищут корректировщиков огня и вывозят их в Горностаевку. В этом населенном пункте россияне совершают военные преступления, ведь под пыткой пытаются получить показания от мирных жителей Украины.

Подобные действия россиян наблюдаются и на востоке Украины. В населенных пунктах Боровское и Щедрищево военные РФ устраивают массовые обыски, забирают телефоны и похищают людей, после чего увозят их в неизвестном направлении.

Посмотреть полный отчет Генштаба ВСУ можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне с начала полномасштабного вторжения в Украину не смогли уничтожить ни одну артиллерийскую установку HIMARS. Об этом сообщают американские СМИ на свои источники в Пентагоне. Ранее Россия заявляла фейковую новость, что ее военные силы уничтожили более 100 систем HIMARS.

Также "Комментарии" писали о том, что россияне вывозят животных из Херсона на временно оккупированную территорию Крыма.

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