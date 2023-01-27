Россия перевела войну на другую стадию

Россия начала новый этап войны против Украины, военные РФ совершают удары по мирному населению. Именно это, по мнению генерального секретаря Европейской службы внешних действий ЕС, Стефано Саннино заставило передать США и Германию танки для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Путин бьет по гражданским в Украине. Фото из открытых источников

Высокопоставленный чиновник Европейского Союза, выступая на пресс-конференции в Токио, обвинил Россию в том, что она нацелилась на гражданские объекты в Украине, таким образом Путин отошел от концепции специальной военной операции и теперь придерживается идеи войны против НАТО и Запада.

"Я думаю, что это последнее событие по вооруженным поставкам является лишь эволюцией ситуации и того, как Россия начала перевести войну на другую стадию", — сказал Саннино, добавив, что Путин запускает "неизбирательные нападения на гражданское население".

Поэтому для спасения мирного населения США, Германия и другие союзники Украины направили танки и другую военную технику для противостояния против российской агрессии. Кроме того, по мнению военных аналитиков танки – это только начало, ведь Украине нужно и другое оружие для защиты от нападения России.

"Последние действия ЕС направлены на то, чтобы просто дать возможность спасти жизнь и позволить украинцам защищаться от этих варварских нападений", – говорит Стефано Саннино.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о стране, которая может помочь Украине своими танками, однако ей мешает союзник по НАТО

Также "Комментарии" писали о депутате Бундестага, объяснившем, почему Германия так долго медлила, чтобы отправить танки в Украину.





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