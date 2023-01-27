Россия перевела войну на другую стадию

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Slava Kot
Россия начала новый этап войны против Украины, военные РФ совершают удары по мирному населению. Именно это, по мнению генерального секретаря Европейской службы внешних действий ЕС, Стефано Саннино заставило передать США и Германию танки для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.
Путин бьет по гражданским в Украине. Фото из открытых источников
Высокопоставленный чиновник Европейского Союза, выступая на пресс-конференции в Токио, обвинил Россию в том, что она нацелилась на гражданские объекты в Украине, таким образом Путин отошел от концепции специальной военной операции и теперь придерживается идеи войны против НАТО и Запада.
Поэтому для спасения мирного населения США, Германия и другие союзники Украины направили танки и другую военную технику для противостояния против российской агрессии. Кроме того, по мнению военных аналитиков танки – это только начало, ведь Украине нужно и другое оружие для защиты от нападения России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о стране, которая может помочь Украине своими танками, однако ей мешает союзник по НАТО
Также "Комментарии" писали о депутате Бундестага, объяснившем, почему Германия так долго медлила, чтобы отправить танки в Украину.
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