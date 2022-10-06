РФ перекинула в Украину резервные подразделения: куда их бросили



















На Донецкое и Южнобужское направления на этой неделе РФ перекинула резервные подразделения. Такое заявление сделала заместитель министра обороны Анна Маляр во время брифинга. Анна Маляр (фото из открытых источников) Чиновница заявила, что Россия в рамках мобилизации начала формировать территориальные соединения и части, которые могут быть введены на аннексированные украинские территории для поддержки оккупационного режима.

"Противник активизировал введение в операцию подразделений резерва в Донецком и Южнобугском операционных районах", — рассказала заместитель министра Анна Маляр. По ее словам, у украинской разведки есть данные, что в течение недели увеличилось общее количество российской армии в Украине. В частности, их численность возросла до 127 батальонно-тактических групп. Известно, что одна группа состоит из 600-800 солдат. По подсчетам украинской стороны, на территории нашего государства сегодня находятся от 76 до 101 тысячи российских захватчиков. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в разведке назвали количество уже мобилизованных россиян . Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что план частичной мобилизации в скором времени будет выполнен, ведь уже удалось мобилизовать и начать обучать 200 тысяч россиян. Однако реальное количество мобилизованных меньше, хоть и пересекает 100 тысяч. Такое заявление сделал представитель украинской разведки Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона. По словам Юсова, на первом этапе Россия готовится призвать более 300 тысяч россиян. Также представитель ГУР добавил, что Украина знает точное количество мобилизованных, но разведка пока не будет разглашать эти цифры.





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