Россия перебросила в Украину танки Т-55 (ВИДЕО)



















Видео, кадры из которого появились в соцсетях, предположительно, были сделаны пропагандистами в прифронтовой зоне в ночных условиях, поэтому качество изображения не позволяет деталям точно идентифицировать модификацию танка, пишут "Комментарии" со ссылкой на "Милитарный".



Воюющая в Украине армия РФ начала получать расконсервированные танки Т-54 и Т-55

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Оккупанты заявляют, что танк Т-54 или Т-55 попал в кадр на территории временно оккупированных районов Запорожской области Украины. Эта техника, как заявлено, на временно оккупированной территории Запорожской области. Доподлинно неизвестно, участвуют ли эти танки в боевых действиях, это первые машины этого типа, которые только поступили на вооружение российских оккупационных сил после расконсервации", — информирует издание.

Их, в частности, первоначально могут использовать для обучения экипажем перед участием в боевых действиях. О том, что Россия возвращает с баз хранения старые советские танки Т-54 и Т-55, стало известно 22 марта этого года. Тогда появились фотографии и видео эшелона, перевозимого советскими средними танками семейства Т-54/55 с Дальнего Востока. В одном эшелоне были как танки Т-54, так и танки, которые могут быть поздними Т-54 или Т-55. По информации Conflict Intelligence Team (СИТ), этот эшелон отправился из города Арсеньев Приморского края, в котором расположена 1295 Центральная база резерва и хранения танков российской армии.

"Т-54 и Т-55 воспринимают как две разные модели танков, однако на самом деле они входят в одну линейку советских боевых машин. Танки постоянно модернизировались и изменялись в дизайне, при этом концептуально остаются одной и той же машиной, — говорится в издании. — Советские Т-54/Т-55 можно отличить от более поздних Т-62 благодаря характерному пробелу между передними первым и вторым опорным катком. Еще одна характерная особенность – дульный компенсатор на конце ствола танковой пушки Д-10Т и специфический выпуклый колпак радиатора на крыше башни".

Первые Т-54 приняли на вооружение советскую армию во второй половине 40-х годов, а Т-55 – в 1958. Эти танки после распада СССР находились в больших количествах на балансе русской армии и были сконцентрированы в Восточном военном округе. Последние Т-55 были сняты с вооружения только в 2010 году.





Говорилось на портале "Комментарии" и о том, что пока Украина продолжает получать от западных партнеров военную технику, включая танки, Кремль пугает заявлениями, что их ВПК способен изготовить гораздо больше техники, чем ВСУ получат от Запада.

Писали "Комментарии" также и о том, что в сети показали, как выглядят российские танки Т-62М после "модернизации".

Читайте на страницах "Комментариев" — Россия отправила на фронт одни из старейших танков: как они выглядят.