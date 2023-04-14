Россия перебросила в Украину танки Т-55 (ВИДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
Видео, кадры из которого появились в соцсетях, предположительно, были сделаны пропагандистами в прифронтовой зоне в ночных условиях, поэтому качество изображения не позволяет деталям точно идентифицировать модификацию танка, пишут "Комментарии" со ссылкой на "Милитарный".
Воюющая в Украине армия РФ начала получать расконсервированные танки Т-54 и Т-55
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Их, в частности, первоначально могут использовать для обучения экипажем перед участием в боевых действиях. О том, что Россия возвращает с баз хранения старые советские танки Т-54 и Т-55, стало известно 22 марта этого года. Тогда появились фотографии и видео эшелона, перевозимого советскими средними танками семейства Т-54/55 с Дальнего Востока. В одном эшелоне были как танки Т-54, так и танки, которые могут быть поздними Т-54 или Т-55. По информации Conflict Intelligence Team (СИТ), этот эшелон отправился из города Арсеньев Приморского края, в котором расположена 1295 Центральная база резерва и хранения танков российской армии.
Первые Т-54 приняли на вооружение советскую армию во второй половине 40-х годов, а Т-55 – в 1958. Эти танки после распада СССР находились в больших количествах на балансе русской армии и были сконцентрированы в Восточном военном округе. Последние Т-55 были сняты с вооружения только в 2010 году.
Говорилось на портале "Комментарии" и о том, что пока Украина продолжает получать от западных партнеров военную технику, включая танки, Кремль пугает заявлениями, что их ВПК способен изготовить гораздо больше техники, чем ВСУ получат от Запада.
Писали "Комментарии" также и о том, что в сети показали, как выглядят российские танки Т-62М после "модернизации".
Читайте на страницах "Комментариев" — Россия отправила на фронт одни из старейших танков: как они выглядят.
Обсуждения
Новости