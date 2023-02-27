Россия перебросила под Угледар подразделение бригады, созданной для войны в Чечне

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Кравцев Сергей
Российское военное командование перекинуло на Угледарское направление подразделение 136-й бригады, созданной для войны в Чечне. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.
Российские войска. Фото: из открытых источников
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В то же время он добавил, что на Угледарском направлении враг в течение четырех последних суток снизил свою активность. Всего за минувшие сутки враг совершил 15 штурмовых действий, хотя месяц назад было до 60 штурмовых действий в сутки.
По словам Алексея Дмитрашковского, это связано как с погодными условиями, которые не позволяют технике двигаться, так и с массовым отказом оккупантов идти в наступление.
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