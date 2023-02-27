Россия перебросила под Угледар подразделение бригады, созданной для войны в Чечне

Российское военное командование перекинуло на Угледарское направление подразделение 136-й бригады, созданной для войны в Чечне. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Поступило (Ред. – на Угледарское направление) новое подразделение — 136 бригада, которая в свое время была создана для войны в Чечне. На сегодняшний день они появились в поле зрения на Донецком направлении и примерно до 5 числа они "принимают" линию обороны, которую будут держать", – рассказал Алексей Дмитрашковский.

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В то же время он добавил, что на Угледарском направлении враг в течение четырех последних суток снизил свою активность. Всего за минувшие сутки враг совершил 15 штурмовых действий, хотя месяц назад было до 60 штурмовых действий в сутки.

По словам Алексея Дмитрашковского, это связано как с погодными условиями, которые не позволяют технике двигаться, так и с массовым отказом оккупантов идти в наступление.

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