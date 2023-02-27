В ВСУ объяснили, почему Россия снова запускает "Шахеды"

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Кравцев Сергей
Российские захватчики продолжают применять "Шахеды" для изнурительной тактики. Этими иранскими дронами оккупанты проводят выслеживание работы украинских Сил обороны. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью 24-му каналу сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Иранские беспилотники. Фото: из открытых источников
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Также спикер рассказал, что минувшей ночью Россия запускала "Шахеды" с не из Азовского моря, как во время предыдущих случаев. На этот раз дроны стартовали из Брянской области Российской Федерации, граничащей с Черниговской и Сумской областями Украины.
Напомним, вечером 26 февраля по Украине распространилась воздушная тревога. Впоследствии стало известно, что в воздушное пространство Украины залетели "Шахеды". Силы ПВО сбили 11 из 14 иранских дронов. В Хмельницком несколько раз прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что в результате прилетов есть погибшие и раненые.
В последний раз перед этой атакой россияне заходили в воздушное пространство Украины "Шахедами" еще 15 февраля.
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