В ВСУ объяснили, почему Россия снова запускает "Шахеды"

Российские захватчики продолжают применять "Шахеды" для изнурительной тактики. Этими иранскими дронами оккупанты проводят выслеживание работы украинских Сил обороны. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью 24-му каналу сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Иранские беспилотники. Фото: из открытых источников

"Раньше больше применяли комбинировано вместе с ракетами. Сейчас они истощают ПВО, обнаруживают места (ее расположение). Тот же радиолокационный самолет А 50 взлетает, когда по "Шахедам" нами ведется боевая работа, он фиксирует места пусков из наших зенитных ракетных систем. Таким образом обнаруживают и делают алгоритм, откуда мы пускаем, как перемещаемся и т. д", — заявил Игнат.

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Также спикер рассказал, что минувшей ночью Россия запускала "Шахеды" с не из Азовского моря, как во время предыдущих случаев. На этот раз дроны стартовали из Брянской области Российской Федерации, граничащей с Черниговской и Сумской областями Украины.

Напомним, вечером 26 февраля по Украине распространилась воздушная тревога. Впоследствии стало известно, что в воздушное пространство Украины залетели "Шахеды". Силы ПВО сбили 11 из 14 иранских дронов. В Хмельницком несколько раз прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что в результате прилетов есть погибшие и раненые.

В последний раз перед этой атакой россияне заходили в воздушное пространство Украины "Шахедами" еще 15 февраля.



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