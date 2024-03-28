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Россия перебрасывает военную технику на новое направление: куда именно

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко зафиксировал активность российской техники в направлении Запорожской области.

сегодня, 10:55
Автор:
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Slava Kot
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На временно оккупированных территориях Украины зафиксировали значительный переброс военной техники на одно из направлений. В частности, техника имеет маркировку ФСБ РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Россия перебрасывает военную технику на новое направление: куда именно

Россия перебрасывает военную технику в Запорожскую область. Фото иллюстративное

Петр Андрющенко в Telegram сообщил об активной деятельности России вблизи оккупированного Мариуполя. На опубликованном видео от советника городского головы Мариуполя зафиксировано движение военной техники в Бердянск, а вероятным пунктом назначения может стать Токмак.

"Фиксируем большую переправу техники в направлении Бердянска. Различная маркировка, включая маркировку "два треугольника" ФСБ россии. Предварительно — пункт назначения город Приморск и город Токмак Запорожской области", — пишет Андрющенко.

Петр Андрющенко отмечает, что в этом направлении российские силы активно действуют уже несколько недель.

"Последние недели значительно усиливают именно это направление как живой штурмовой силой, так и инженерно-логистическими подразделениями", — добавляет советник городского головы Мариуполя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинском военном из 3-й штурмовой бригады Максиме Жорине, который рассказал, что Россия накопила достаточно военной техники и личного состава, чтобы открыть новое направление на фронте. По его словам, это может произойти до конца года.

Также "Комментарии" писали, что лейтенант ВСУ сделал предупреждение об опасности трофейной техники РФ. Военный подчеркивает, что россияне могут специально оставлять свое оружие для украинских солдат предварительно заминировав его.



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Источник: https://t.me/andriyshTime/20027
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Обсуждения

Олександр

сегодня, 11:12

Зато дороги гарні.... дякувати Зе


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