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Россия отправила на фронт современные танки Т-14 "Армата"

Российские СМИ пишут, что армия РФ отправила в Украину новые танки Т-14 "Армата".

25 апреля 2023, 11:20 comments5978
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Автор:

Slava Kot

Самый современный российский танк Т-14 "Армата" был направлен для активных боевых действий на территории Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Униан".

Россия отправила на фронт современные танки Т-14 "Армата"

Российский танк Т-14 "Армата". Фото из открытых источников

Российские СМИ сообщают, что танк "Армата" будет использован для ударов по позициям украинских военных. Однако прямые штурмовые действия современный российский танк не будет выполнять.


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Пока известно, что танк "Армата" оснащен дополнительной защитой, а российские экипажи прошли боевые тренировки на полигонах. В общей сложности Кремль планировал изготовить 2300 танков Т-14 "Армата" до 2020 года, однако перенес эту дату на 2025 год. Пока неизвестно сколько единиц этой боевой техники на самом деле в российских резервах.

Еще в январе британские военные аналитики сообщали, что решение использовать танк Т-14 "Армата" на поле боя будет большим риском для России, хотя Кремль может использовать такой шаг для внутренней пропаганды. В характеристиках указано, что танк может развивать максимальную скорость до 80 км/ч, а его башня беспилотна. Ею управляет экипаж в бронированной капсуле, расположенной в передней части корпуса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Т представила свой новый танк Altay. Стоимость одного экземпляра оценивается в 14 млн. долларов.

Также "Комментарии" писали о тревожном предвидении войны: многие украинцы будут чувствовать себя преданными. Редактор известного американского издания сделал нелестный прогноз для Украины. По его мнению, ВСУ не смогут освободить территорию Украины от российских войск, а Запад впоследствии начнут склонять Киев к переговорам.



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Источник: https://www.unian.ua/weapons/t-14-armata-novitni-rosiyski-tanki-z-yavilisya-na-ukrajinskomu-fronti-12232494.html?_gl=1*sb7ne7*_ga*MTE4OTg2MTM4Mi4xNjc0NTcxODIx*_ga_TECJ2YKWSJ*MTY4MjQwOTU3MS44LjAuMTY4MjQwOTU3MS4wLjAuMA..*_ga_DENC12J6P3*MTY4MjQwOTU3MS45LjAuM
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