Самый современный российский танк Т-14 "Армата" был направлен для активных боевых действий на территории Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Униан".

Российский танк Т-14 "Армата". Фото из открытых источников

Российские СМИ сообщают, что танк "Армата" будет использован для ударов по позициям украинских военных. Однако прямые штурмовые действия современный российский танк не будет выполнять.

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Пока известно, что танк "Армата" оснащен дополнительной защитой, а российские экипажи прошли боевые тренировки на полигонах. В общей сложности Кремль планировал изготовить 2300 танков Т-14 "Армата" до 2020 года, однако перенес эту дату на 2025 год. Пока неизвестно сколько единиц этой боевой техники на самом деле в российских резервах.

Еще в январе британские военные аналитики сообщали, что решение использовать танк Т-14 "Армата" на поле боя будет большим риском для России, хотя Кремль может использовать такой шаг для внутренней пропаганды. В характеристиках указано, что танк может развивать максимальную скорость до 80 км/ч, а его башня беспилотна. Ею управляет экипаж в бронированной капсуле, расположенной в передней части корпуса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Т представила свой новый танк Altay. Стоимость одного экземпляра оценивается в 14 млн. долларов.

Также "Комментарии" писали о тревожном предвидении войны: многие украинцы будут чувствовать себя преданными. Редактор известного американского издания сделал нелестный прогноз для Украины. По его мнению, ВСУ не смогут освободить территорию Украины от российских войск, а Запад впоследствии начнут склонять Киев к переговорам.