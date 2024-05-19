Россия открывает новый фронт в войне в Украине: смогут ли ВСУ сдержать продвижение врага

Новое наступление русских войск захватило несколько километров территории вблизи Харькова, но поставки новейшего оружия из США и отсутствие должной координации между сухопутными и воздушными силами России делают их прорыв маловероятным. Об этом пишет USA Today, ссылаясь на американских официальных лиц и военных аналитиков.

Война в Украине (фото из открытых источников)

Украинские войска, подкрепленные американским оружием на миллиарды долларов, смогут сдержать российские достижения. Однако Харьков может столкнуться с новыми обстрелами из-за приближающейся российской артиллерии.

"Украинцам не грозит проигрыш, но они сейчас не выиграют. Нет мирных переговоров и нет интереса к ним со стороны украинцев. Россия чувствует, что имеет инициативу", — сказал Сет Джонс, директор программы международной безопасности вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

По его мнению, хоть прорыв российских войск и маловероятное, моральное состояние и живая сила украинской армии стали проблемой после месяцев непрерывных боев, ограниченных подкреплений и сокращения запасов боеприпасов.

Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований безопасности университета Сент-Эндрюс (Шотландия), отметил, что после отправки украинских подкреплений российские войска прекратили продвижение на северо-востоке Украины.

"Увидим, смогут ли они сперва захватить маленький городок Волчанск", — сказал О'Брайен.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в WP пишут, что война в Украине стала соревнованием сообразительности и выносливости. Россия смогла восстановиться после серьезных поражений 2022 года, когда ее план блицкрига провалился. Пока она демонстрирует растущую устойчивость, и Запад должен разработать новую стратегию поддержки Украины, говорится в редакционной статье The Washington Post.