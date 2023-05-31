Россия отказалась выполнять требования МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Российское руководство отказалось взять на себя обязательства по соблюдению пяти принципов, предложенных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для защиты захваченной Запорожской АЭС. Как сообщает Reuters, постоянный представитель страны-террориста России в ООН Василий Небензя отказался обещать соблюдать предложенные МАГАТЭ принципы, заявив, что оккупанты якобы "уже давно их реализуют".

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси представил на заседании Совбеза ООН пять принципов, которые, по мнению МАГАТЭ, помогут гарантировать ядерную безопасность на ЗАЭС.

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Речь идет о том, чтобы не совершать никаких атак с ЗАЭС или на нее; не размещать на ЗАЭС тяжелое вооружение, в частности, реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы и боеприпасы, танки и военных; не подвергать риску электроснабжение ЗАЭС; все структуры, системы и компоненты, необходимые для безопасной эксплуатации ЗАЭС, должны быть защищены от нападений или диверсий; не принимать никаких мер, подрывающих эти принципы.

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