Россия опрокидывает войска из Крыма и собирает контрактников

Оккупанты перебросили из Крыма свою бронетехнику и артиллерию в другие районы, впрочем, не стоит делать оптимистичных прогнозов по "жесту доброй воли", говорит спикер объединенного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

РФ пытается доукомплектовать армию и забирает военную технику с оккупированного полуострова

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"Предыдущие такие жесты россиян были спровоцированы очень мощной и тщательно спланированной работой украинских войск. Оккупанты на эти "жесты" смогли только тогда, когда осознали, что перспектив у них уже нет. Поэтому той ниточкой, которая еще соединяла их с какими-либо более-менее перспективами выживания, они и пользовались", – объяснила представитель Сил обороны Юга, отмечая, что о полном бегстве рашистов пока речь не идет.

Россияне "опустошили" место хранения своей техники на севере Крыма и вырыли там оккопы.

"Русские войска продолжают строить новые укрепления и рыть окопы на севере Крыма, усиленно защищают военные и стратегические объекты на оккупированном полуострове, пишет в свою очередь "Крым.Реалии. – Ранее гауляйтер Сергей Аксенов утверждал, что Украина не сможет деоккупировать полуостров благодаря фортификации и формированию обороны".

Уже в 2023 году РФ собирается "незаметно" завербовать 415 тыс. человек в армию для войны с Украиной. Как информирует WP, ссылаясь на утечку документов американской разведки.



"В Министерстве обороны России уже есть согласованный Путиным план, предусматривающий набор людей за контракт. 300 тысяч из них будут служить в качестве резерва, а остальные 115 тысяч будут формировать новые подразделения или пополнять недоукомплектованные подразделения", — пишет газета о планах страны-оккупантки.

Как писали "Комментарии", Россия в войне с Украиной начала использовать новый тип системы артиллерийской разведки "Пенициллин".