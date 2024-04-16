Россия опрокидывает в Украину новую армию, которая не участвовала в войне

Генеральное управление разведки (ГУР) сообщает о новых решениях российского командования. Чтобы компенсировать потери на войне в Украине, Россия решила задействовать части, до сих пор не участвовавшие в боевых действиях. Новая армия россиян приедет на украинский фронт из другого конца России.



Российские военные. Фото из открытых источников

Из-за потерь на войне в Украине россияне привлекают войска из Сибири.

"С целью пополнения потерь российских оккупационных войск, которые они терпят во время боевых действий в Украине, а также укомплектование новых военных подразделений Москва отправляет на войну личный состав Тихоокеанского флота РФ, а также 11-й армии ВВС и ПВО", — сообщает украинская разведка.

В ГУР добавляют, что эти формирования ранее не участвовали в нападении на Украину и не вели боевых действий на фронте. По сообщению украинской разведки, россияне отменили ротации, чтобы отправить солдат в Украину.

"По решению командующего тихоокеанского флота РФ Виктора Лиины, ротации в Сирию полностью прекращены, и весь личный состав отправляется в зону боевых действий на территорию Украины", — отмечает ГУР.

Украинская разведка указывает, что речь идет о 2000 российских солдатах из Приморского края и Камчатки, то есть с другого конца России. Еще 400 солдат армии РФ из Хабаровского края будут переведены в 155-ю и 40-ю бригады морской пехоты России, которые столкнулись на войне в Украине с огромными потерями и имеют недоукомплектование. Кроме них, еще часть военных формирований с Дальнего Востока РФ будет отправлена в новую мотострелковую бригаду, которая формируется в Воронеже.

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