Россия опрокидывает в Украину новую армию, которая не участвовала в войне

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Slava Kot
Генеральное управление разведки (ГУР) сообщает о новых решениях российского командования. Чтобы компенсировать потери на войне в Украине, Россия решила задействовать части, до сих пор не участвовавшие в боевых действиях. Новая армия россиян приедет на украинский фронт из другого конца России.
Российские военные. Фото из открытых источников
Из-за потерь на войне в Украине россияне привлекают войска из Сибири.
В ГУР добавляют, что эти формирования ранее не участвовали в нападении на Украину и не вели боевых действий на фронте. По сообщению украинской разведки, россияне отменили ротации, чтобы отправить солдат в Украину.
Украинская разведка указывает, что речь идет о 2000 российских солдатах из Приморского края и Камчатки, то есть с другого конца России. Еще 400 солдат армии РФ из Хабаровского края будут переведены в 155-ю и 40-ю бригады морской пехоты России, которые столкнулись на войне в Украине с огромными потерями и имеют недоукомплектование. Кроме них, еще часть военных формирований с Дальнего Востока РФ будет отправлена в новую мотострелковую бригаду, которая формируется в Воронеже.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина скопировала лучшее оружие России.
Также "Комментарии" писали о главнокомандующем ВСУ, который назвал город, который Россия хочет захватить до 9 мая.
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Максим
сегодня, 09:46
Так, і шо??? Яка нам різніця кого вбивати?