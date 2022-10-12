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Россия очень хочет, но не может устроить в Украине ковровые бомбардировки, как в Сирии: в чем причина

Неспособность России получить преимущество в воздухе исключает ковровые бомбардировки Украины

сегодня, 09:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия не может применить ту же тактику, которую удачно использовала в Сирии, устраивая ковровые бомбардировки сирийских городов. Всё из-за того, что пространство боевых действий в Украине кардинально отличается от того, что было в Сирии. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на обновленный отчет Института изучения войны.                                          

Россия очень хочет, но не может устроить в Украине ковровые бомбардировки, как в Сирии: в чем причина

Бомбардировки Сирии. Фото: из открытых источников

Американские аналитики считают, что главная проблема для россиян в Украине сейчас состоит в том, что они не могут начать масштабные компании ковровых бомбардировок по Украине, как это им удавалось сделать в Сирии. Всё из-за того, что они не способны получить преимущество в воздухе.

При этом в Институте изучения войны подчёркивают, война в Сирии тоже было бы кардинально другой, если бы россияне столкнулись с теми проблемами, которые у них возникли в Украине – спорное воздушное пространство или более сложная среда ПВО, как сегодня есть в Украине, заставляют Россию быть осторожной и отказаться от привычных методов ведения войны.

В ISW отметили, что есть небольшая вероятность, что назначение командующего военной "операцией" в Украине Сергея Суровикина, известного своими приказами обстрелов гражданских объектов в Сирии, как-то изменит ход боевых действий в Украине. Запад продолжит поставлять в Украину системы ПВО, которые не позволят Москве получить преимущество в воздухе.

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Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-11?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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