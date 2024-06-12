Россия обвиняет Украину в терроризме: в США рассказали, что задумал Путин

Глава ФСБ России Александр Бортников усилил необоснованную и шаблонную версию Кремля, обвиняющую Украину и НАТО в организации террористических атак и диверсий на территории РФ. Таким образом, путинский режим хочет подорвать поддержку Украины Западом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Путин и Бортников. Фото из открытых источников

Эксперты отмечают, что 11 июня Бортников на заседании Российского антитеррористического комитета заявил, что Украина при поддержке США и НАТО "наращивает усилия по совершению террористических атак и диверсий на территории России". Кроме того, он ложно обвинил украинскую разведку в событиях 22 марта (речь идет о нападении на "Крокус Сити Холл").

По оценкам ISW, атака была организована подразделением Исламского государства в Афганистане ИГИЛ-К, и не никаких доказательств того, что Украина была к этому причастна в каком-либо качестве.

Аналитики объясняют действия Москвы следующим образом. По их мнению, Кремль регулярно использует обвинения в терроризме против Украины и Запада, чтобы подорвать поддержку Украины Западом и представить себя жертвой западной и украинской агрессии.

Читайте также на портале "Комментарии" — белорусские чиновники, включая самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, продолжают иметь причастность к незаконной депортации украинских детей в Беларусь и их перевоспитанию по белорусским программам. Об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

"ISW уже давно считает, что белорусские чиновники, включая президента Беларуси Александра Лукашенко, непосредственно вовлечены в российскую кампанию по депортации украинских детей", – отметили эксперты.



