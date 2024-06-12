В США назвали союзника РФ, который включен в процесс депортации украинских детей

Белорусские чиновники, включая самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, продолжают иметь причастность к незаконной депортации украинских детей в Беларусь и их перевоспитанию по белорусским программам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, что 10 июня председатель российско-белорусской гражданской инициативы "Союз" Сергей Лущ встретился в Минске с группой из 32 украинских детей из оккупированного Мелитополя.

На встрече он заявил, что организация "Союз" сотрудничала с оккупационной администрацией Запорожской области для организации поездки и подчеркнула "патриотическое воспитание" детей во время их визита в Беларусь. Как сообщается, такое "патриотическое воспитание" включает в себя обучение детей военной истории России и Беларуси в рамках кремлевской трактовки Второй мировой войны.

Несмотря на эту информацию, аналитики ISW уже давно пришли к выводу, что Беларусь причастна к российским деяниям.

"ISW уже давно считает, что белорусские чиновники, включая президента Беларуси Александра Лукашенко, непосредственно вовлечены в российскую кампанию по депортации украинских детей", – резюмировали эксперты.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский высказал уверенность в том, что наступит время, когда Беларусь станет свободной страной и частью европейского сообщества. Об этом украинский лидер заявил во время церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине.

Также издание "Комментарии" сообщало – к ядерному апокалипсису уже все готово. Почему Лукашенко перехватил инициативу у Медведева.



