logo

BTC/USD

67353.39

ETH/USD

3514.06

LTC/USD

77.23

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США назвали союзника РФ, который включен в процесс депортации украинских детей
commentss НОВОСТИ Все новости

В США назвали союзника РФ, который включен в процесс депортации украинских детей

По информации ISW, Беларусь вовлечена в российскую кампанию по депортации украинских детей

сегодня, 07:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Белорусские чиновники, включая самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, продолжают иметь причастность к незаконной депортации украинских детей в Беларусь и их перевоспитанию по белорусским программам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

В США назвали союзника РФ, который включен в процесс депортации украинских детей

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, что 10 июня председатель российско-белорусской гражданской инициативы "Союз" Сергей Лущ встретился в Минске с группой из 32 украинских детей из оккупированного Мелитополя.

На встрече он заявил, что организация "Союз" сотрудничала с оккупационной администрацией Запорожской области для организации поездки и подчеркнула "патриотическое воспитание" детей во время их визита в Беларусь. Как сообщается, такое "патриотическое воспитание" включает в себя обучение детей военной истории России и Беларуси в рамках кремлевской трактовки Второй мировой войны.

Несмотря на эту информацию, аналитики ISW уже давно пришли к выводу, что Беларусь причастна к российским деяниям.

"ISW уже давно считает, что белорусские чиновники, включая президента Беларуси Александра Лукашенко, непосредственно вовлечены в российскую кампанию по депортации украинских детей", – резюмировали эксперты. 

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский высказал уверенность в том, что наступит время, когда Беларусь станет свободной страной и частью европейского сообщества. Об этом украинский лидер заявил во время церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине.

Также издание "Комментарии" сообщало – к ядерному апокалипсису уже все готово. Почему Лукашенко перехватил инициативу у Медведева.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-11-2024
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости