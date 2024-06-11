Режиму Лукашенко пора задуматься: о каком будущем для Беларуси заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский высказал уверенность в том, что наступит время, когда Беларусь станет свободной страной и частью европейского сообщества. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер заявил во время церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 сегодня в Берлине.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Президент отметил, как бы ни менялись политические настроения в Европе, факт нашей реальности таков: Евросоюз нужен всем европейцам без исключения.

"Каждой нации, которая разделяет общие ценности всей Европы и хочет жить — как мы — жить в мире. Украинцы — такая нация. Как и наши соседи в Молдове, и народ Грузии, и государства Балкан и другие, кто уважает Европу, свободу и верховенство права. Обязательно наступит и время свободной Беларуси — Беларуси в Европе", — подчеркнул президент.

Отметим, в ходе этого же выступления Владимир Зеленский заявил, что вопрос о мобилизации вызывает активное обсуждение в украинском обществе. Но, если граждане хотят сохранить свое государство, то нужно его отстоять.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор будет вынуждена искать путь к настоящему миру только тогда, когда ее ограничат в возможности терроризировать соседей. Такое заявление во время совместного брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцом сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, война продолжается только потому, что российский диктатор Владимир Путин имеет возможность продолжать террор, удары и вести боевые действия в целом.

"Как только российская способность терроризировать соседей будет ограничена, Россия наконец будет вынуждена искать путь к настоящему миру. Потому что это ключевое преимущество Путина: ракетные удары, управляемые авиабомбы, ударные дроны", — заявил Владимир Зеленский.



