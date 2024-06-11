Режиму Лукашенко пора задуматься: о каком будущем для Беларуси заявил Зеленский

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский высказал уверенность в том, что наступит время, когда Беларусь станет свободной страной и частью европейского сообщества. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер заявил во время церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 сегодня в Берлине.
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Президент отметил, как бы ни менялись политические настроения в Европе, факт нашей реальности таков: Евросоюз нужен всем европейцам без исключения.
Отметим, в ходе этого же выступления Владимир Зеленский заявил, что вопрос о мобилизации вызывает активное обсуждение в украинском обществе. Но, если граждане хотят сохранить свое государство, то нужно его отстоять.
Читайте также на портале "Комментарии" — страна-агрессор будет вынуждена искать путь к настоящему миру только тогда, когда ее ограничат в возможности терроризировать соседей. Такое заявление во время совместного брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцом сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства отметил, война продолжается только потому, что российский диктатор Владимир Путин имеет возможность продолжать террор, удары и вести боевые действия в целом.
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Ігор
сегодня, 17:26
Оце у Порошкового месії прихід. петрушка на руці Єрмака розважається на повну. Так було з Гитлером Каддафі Кастро Мадуро. Терпіли слухають і не думають, що це дуже дорого коштує, а держава Україна тим часом зникає.